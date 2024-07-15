Что такое "колеблющиеся штаты" и как они решат судьбу президентских выборов в США

На выборах президента США оба кандидата особенно активно агитируют в так называемых "колеблющихся штатах". Именно результаты голосования в этих штатах и определяют судьбу президентских выборов в целом.

В США выборы проходят по несколько специфической схеме, по сравнению с другими странами. Формально президента избирает не население напрямую, а коллегия выборщиков, число которых в каждом штате различается в зависимости от населения.

Кроме того, на уровне большинства штатов выборы проходят по схеме "победитель забирает все". Чтобы стать президентом США, нужно победить в отдельных штатах. Большинство штатов традиционно голосуют либо за демократов, либо за республиканцев. Но есть так называемые колеблющиеся штаты (swing states), где кандидаты от обеих партий имеют примерно равные шансы победить. Чтобы стать президентом США, нужно 270 голосов избирателей. 7 колеблющихся штатов вместе имеют 93 голоса – более чем достаточно, чтобы склонить чашу весов то ли на сторону Джо Байдена, то ли на сторону Дональда Трампа.

Согласно большинству опросов, Трамп удерживает лидерство в колеблющихся штатах - но как правило, отрыв сопоставим с уровнем статистической погрешности.

Аризона (11 голосов выборщиков)

Расположенный на юго-западе США рядом с Калифорнией, этот штат долгое время считался надежно "красным", то есть поддерживал на выборах республиканцев. Все поменяли президентские выборы 2020 года, когда Байден победил там с минимальным отрывом в 0,3%.

Аризона граничит с Мексикой, поэтому особенно пострадала от миграционного кризиса. Поэтому штат стал центром национальных дебатов по иммиграции. Такая ситуация возникла в течение каденции Байдена, что настроило против него значительную часть избирателей. Вместе с тем, около трети населения штата составляют латиноамериканцы. Они в целом более склонны поддерживать Байдена, но Трамп также пытается получить их поддержку, апеллируя к традиционным католическим ценностям.

Джорджия (16 голосов выборщиков)

Штат на юго-востоке США рядом с Флоридой, Джорджия считалась республиканским штатом вплоть до 2020 года, когда там победил Байден, так же как в Аризоне, с минимальным отрывом в 0,25% голосов. По опросам, главная проблема, волнующая население Джорджии – это инфляция и удорожание жизни.

В Джорджии доля афроамериканцев среди населения страны составляет 33%. Считается, что эта демографическая группа способствовала тому, что Байден "перевернул" штат в 2020 году. Однако, по опросам, многие чернокожие избиратели испытывают разочарование, что Байден сделал недостаточно для борьбы с расовой несправедливостью и улучшением ситуации в экономике.

Мичиган (15 голосов выборщиков)

Штат на севере центральной части США, в районе Больших Озер. Он традиционно был оплотом демократов, поддерживая их кандидатов с 1992 по 2012 год. Однако в 2016 году население Мичигана неожиданно предпочло Трампа. Успех ему принесли апелляции к белым избирателям из рабочего класса, особенно в сельской местности и бывших промышленных центрах. Трамп обещал им возродить рабочие места в промышленности и пересмотреть торговые сделки. Но уже в 2020 году симпатии избирателей снова вернулись к Байденк.

В Мичигане самая большая в США доля арабских американцев – это демографическая группа, особенно остро воспринимающая поддержку Байденом Израиля на фоне военной операции в Секторе Газа. На этот раз они могут склониться в сторону Трампа.

Невада (6 голосов выборщиков)

Малонаселенный штат с пустынями и горами, на территории которого находится Лас-Вегас. На последних нескольких выборах поддерживал демократов. Но ситуация меняется.

Главная проблема Невады - экономическое восстановление, которое после пандемии коронавируса в США происходило медленнее, чем где-либо в США. В штате самый высокий уровень безработицы в стране, после Калифорнии и округа Колумбия.

Карта колеблющихся штатов в США (фото: nytimes.com)

Второе место по опросам занимает проблема иммиграции. При этом 30% населения Невады составляют латиноамериканцы. За эту группу избирателей происходит основная борьба.

Пенсильвания (19 голосов выборщиков)

Штат на северо-востоке США. В 2016 году Трамп там победил с незначительным отрывом – 0,5%. Но уже через четыре года победа досталась Байдену с преимуществом чуть более 1%.

Штат является одним из наиболее разделенных по социально-экономическому укладу. На юго-востоке и на западе – крупные города Филадельфия и Питтсбург, где доминируют демократы. Другая территория преимущественно сельская, где господствуют республиканцы. Поэтому белые избиратели рабочего класса являются ключевой электоральной группой для обоих кандидатов. Как и во многих других штатах, население больше всего волнует экономика, вопросы абортов и иммиграция.

В Пенсильвании сильные позиции у бывшей соперницы Трампа на праймериз Никки Хейли. За нее проголосовали 16% даже несмотря на то, что она снялась с праймериз. Так что публичная поддержка со стороны Никки Хейли может дать Трампу преимущество.

Висконсин (10 голосов выборщиков)

Штат на севере центральной части США над озерами Верхним и Мичиган. Почти 80% избирателей в Висконсине – белые. Как и в штате Мичиган, в последние годы падение промышленного производства привело к росту безработицы, что увеличивает количество сторонников Трампа.

С 1988 по 2012 год победу в Висконсине одерживали демократы, однако на выборах в 2000 и 2004 годах отрыв победителя составлял всего 2% и 4% соответственно. На выборах в 2016 году Трамп перехватил штат, но уже в 2020-м ситуация изменилась на противоположную. И на выборах этого года ситуация остается непрогнозируемой.

Северная Каролина (16 голосов выборщиков)

Штат США на востоке США, объединяющий Атлантическую низменность и горы Апаллачи. В нем регулярно происходят смена победителей. Около 62% населения Северной Каролины – неиспаноязычные белые. В штате также значительная доля афроамериканцев – 22,2%. Проблемы, волнующие избирателей, связаны, прежде всего, с экономикой и ростом стоимости жилья.