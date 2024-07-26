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Трамп опережает Харрис всего на 1%, - NYT

Пятница 26 июля 2024 03:09
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Трамп опережает Харрис всего на 1%, - NYT Фото: вице-президент США Камала Харрис (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вице-президент США Камала Харрис и кандидат в президенты Дональд Трамп имеют почти равный уровень поддержки. Их разделяет всего 1%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По данным исследования NYT и института Siena College, за бывшего лидера США готовы отдать голос 48% избирателей, а за вице-президента - 47%. Речь идет о вероятных избирателях.

Среди зарегистрированных ситуация отличается на два процентных пункта: за Трампа готовы проголосовать 48% избирателей, за Харрис - 46%.

Издание отмечает, что сократить значительное преимущество Трампа помогло, вероятно, быстрое переформатирование демократической коалиции. Как пишет NYT, Харрис получила 93% поддержки от демократов - ровно такую же долю, которую Трамп получал от республиканцев.

Предстоящие дебаты

Харрис заявила журналистам о готовности к дебатам с Трампом. Отметим, что вторые дебаты между президентом США Джо Байденом и Трампом должны были состоятся 10 сентября на канале ABC News. Но после выхода главы государства из предвыборной гонки, Трамп предпочел перенести дебаты на канал Fox News, который считается к нему близким. Он выразил готовность к дискуссии и заявил, что готов встретиться с Харрис не раз. В то же время она пока не ответила, будет ли дебатировать с Трампом на Fox News.

Ранее РБК-Украина сообщало, что телеканал Fox News предложил стать модератором в будущих дебатах. Также по словам представителей СМИ, они готовы обсуждать дату, формат и места с публикой либо без публики в зале.

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