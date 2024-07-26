Трамп опережает Харрис всего на 1%, - NYT

Вице-президент США Камала Харрис и кандидат в президенты Дональд Трамп имеют почти равный уровень поддержки. Их разделяет всего 1%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

По данным исследования NYT и института Siena College, за бывшего лидера США готовы отдать голос 48% избирателей, а за вице-президента - 47%. Речь идет о вероятных избирателях.

Среди зарегистрированных ситуация отличается на два процентных пункта: за Трампа готовы проголосовать 48% избирателей, за Харрис - 46%.

Издание отмечает, что сократить значительное преимущество Трампа помогло, вероятно, быстрое переформатирование демократической коалиции. Как пишет NYT, Харрис получила 93% поддержки от демократов - ровно такую же долю, которую Трамп получал от республиканцев.