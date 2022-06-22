Росіяни вивели в Чорне море три кораблі: чи є загроза висадки десанту
На сьогодні в акваторії Чорного моря знаходиться три ворожі десантні кораблі. В українському командуванні оцінили загрозу їх висадки на півдні України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника прес-центру сил охорони і оборони ОК "Південь" Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.
"Там (у Чорному морі - ред.) баржують три великі десантні кораблі. Поки погода на нашому боці, штормова погода не дозволяє висадити десант, але ми знаємо відчайдушність цього ворога і ставлення до особового складу як до мотлоху, тому все можливо. Ми готові до всіх погроз", - заявила вона.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загроза ударів окупантів з акваторії Чорного моря залишається високою. Оскільки Росія зосередила там 44 крилаті ракети типу "Калібр".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.