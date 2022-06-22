Росіяни вивели в Чорне море три кораблі: чи є загроза висадки десанту

На сьогодні в акваторії Чорного моря знаходиться три ворожі десантні кораблі. В українському командуванні оцінили загрозу їх висадки на півдні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника прес-центру сил охорони і оборони ОК "Південь" Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Там (у Чорному морі - ред.) баржують три великі десантні кораблі. Поки погода на нашому боці, штормова погода не дозволяє висадити десант, але ми знаємо відчайдушність цього ворога і ставлення до особового складу як до мотлоху, тому все можливо. Ми готові до всіх погроз", - заявила вона.