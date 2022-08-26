Уночі в Миколаєві було чутно звуки вибухів

У Миколаєві в ніч проти 26 серпня чули звуки вибухів. У місті та області була оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
За даними ЗМІ, вибухи прогриміли близько 03:39 години. Громадян сповістили про загрозу ракетного удару за декілька хвинин до цього.
Варто зазначити, що місцеві мешканці, як тільки почули оголошення повітряної тривоги, повинні негайно пройти в уриття та перебувати там поки не прозвучить сигнал відбою.
Нагадаємо, в Одесі увечері 25 серпня було чутно звук вибуху. Однак у місті та області не оголошували повітряну тривогу.
До слова, штормова погода у Чорному морі змусила окупантів скоротити число ракетоносіїв. Проте, небезпека ударів по українських містах зберігається.
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