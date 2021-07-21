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На заході України піднімається рівень води в річках. Можливі зсуви ґрунту та селеві потоки

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Львів, Середа 21 липня 2021 12:47
На заході України піднімається рівень води в річках. Можливі зсуви ґрунту та селеві потоки Фото: у річках піднімається рівень води (ДСНС)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики попередили про підняття рівня води в річках. Причиною тому є зливи.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

У Львівській області очікується підняття рівня води в річках на 0,5 - 1,5 м, в нижнiх течiях річок Стрв'яж, Свiча - на 1,5 - 2,5 м, мiсцями затоплення заплав, с/г угiдь (І рівень небезпеки - жовтий), у Стрийському районi (р.Свiча - с.Зарiчне) можливе часткове затоплення окремих об'єктiв прирiчковоi інфраструктури (ІІ рівень небезпеки - помаранчевий).

В межах Тернопiльської, Хмельницької та Вiнницької областей - на 0,5-1,5 м, мiсцями затоплення заплав, с/г угiдь (І рівень небезпеки - жовтий).

В межах Чернівецької області - на 0,5 - 1,5 м, в мiсцях звуження русел рiчок - на 2,0 - 2,5 м із виходом води на понижені ділянки заплав річок (І рівень небезпеки - жовтий).

В межах Закарпатської області у мiсцях проходження сильних злив на малих водотоках та у верхів'ях річок - на 0,5-1,0 м, формування значного мiсцевого та схилового стоку із пiдтопленням понижених ділянок в населених пунктах, внаслiдок захаращення русел малих річок (І рівень небезпеки - жовтий ).

У мiсцях випадiння сильних опадів можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку з пiдтопленням понижених ділянок, в гiрських районах iснує загроза сходження селевих потокiв та зсувів ґрунту (ІІ рівень небезпеки - помаранчевий).

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