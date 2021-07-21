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Через негоду в Україні без світла залишилися 838 населених пунктів

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Середа 21 липня 2021 08:11
Через негоду в Україні без світла залишилися 838 населених пунктів Фото: в Україні знеструмлені 838 населені пункти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Унаслідок погіршення погоди в Україні без світла залишилися 838 населених пунктів. Там спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач (ЛЕП).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Так, знеструмленя відбулося у 13 областях:

  • Полтавська – 194,
  • Кіровоградська – 158,
  • Черкаська – 157,
  • Київська – 121,
  • Дніпропетровська – 38,
  • Хмельницька – 37,
  • Одеська – 32,
  • Сумська – 28,
  • Миколаївська – 24,
  • Чернігівська – 19,
  • Чернівецька – 15,
  • Вінницька – 14
  • Запорізька – 1.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Як раніше повідомлялося, сьогодні в багатьох областях різко знизилася температура повітря. Крім того, по всій Україні пройдуть дощі.

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