Через негоду в Україні без світла залишилися 838 населених пунктів
Фото: в Україні знеструмлені 838 населені пункти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Унаслідок погіршення погоди в Україні без світла залишилися 838 населених пунктів. Там спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач (ЛЕП).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.
Так, знеструмленя відбулося у 13 областях:
- Полтавська – 194,
- Кіровоградська – 158,
- Черкаська – 157,
- Київська – 121,
- Дніпропетровська – 38,
- Хмельницька – 37,
- Одеська – 32,
- Сумська – 28,
- Миколаївська – 24,
- Чернігівська – 19,
- Чернівецька – 15,
- Вінницька – 14
- Запорізька – 1.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Як раніше повідомлялося, сьогодні в багатьох областях різко знизилася температура повітря. Крім того, по всій Україні пройдуть дощі.