ОБСЄ зафіксувала значне зменшення кількості порушень перемир'я на Донбасі

Про це повідомляється в звіті СММ ОБСЄ від 19 лютого.

Так, у Донецькій області Місія зафіксувала 3 порушення режиму припинення вогню, включаючи 2 вибухи невизначеного походження. Всі ці порушення сталися в районах на південь від Донецької фільтрувальної станції, поблизу Залізного і Гнутово. За попередній звітний період було зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню.

У Луганській області Місія зафіксувала 1 порушення режиму припинення вогню - вибух невизначеного походження на північ від ділянки розведення в районі Золотого. За попередній звітний період було зафіксовано 40 порушень режиму припинення вогню.

Всього з початку перемир'я на Донбасі 27 липня 2020 року СММ ОБСЄ не зафіксувала менш 9684 порушень режиму припинення вогню.