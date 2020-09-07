Без нічних клубів і дискотек: у Сумах посилили карантин

У Сумах посилили обмежувальні заходи у зв'язку з поширенням COVID-19. У місті заборонена робота нічних клубів і проведення дискотек.

Про це повідомляє прес-служба Сумської міської ради.

У місті також заборонили проводити концерти (крім установ культури, для яких концертна діяльність є основною), працювати кафе і ресторанам з організацією дозвілля (дискотеками, концертами тощо).

Крім того, заборонена робота закладів громадського харчування (кафе, ресторанів) та літніх майданчиків з 24.00 до 7.00. Однак не забороняється доставка в цей час.

Також керівникам організацій і підприємств рекомендували перевести працівників, по можливості, на дистанційну роботу та проводити наради, зустрічі в режимі онлайн.

Нагадаємо, 7 вересня в Україні набула чинності оновлене карантинне зонування.

Крім того, за минулу добу в Україні підтвердили 2174 нових випадків коронавірусу.