ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Без нічних клубів і дискотек: у Сумах посилили карантин

Автор: РБК-Україна

У Сумах посилили обмежувальні заходи у зв'язку з поширенням COVID-19. У місті заборонена робота нічних клубів і проведення дискотек.

Популярні новини

Про це повідомляє прес-служба Сумської міської ради.

У місті також заборонили проводити концерти (крім установ культури, для яких концертна діяльність є основною), працювати кафе і ресторанам з організацією дозвілля (дискотеками, концертами тощо).

Крім того, заборонена робота закладів громадського харчування (кафе, ресторанів) та літніх майданчиків з 24.00 до 7.00. Однак не забороняється доставка в цей час.

Також керівникам організацій і підприємств рекомендували перевести працівників, по можливості, на дистанційну роботу та проводити наради, зустрічі в режимі онлайн.

Нагадаємо, 7 вересня в Україні набула чинності оновлене карантинне зонування.

Крім того, за минулу добу в Україні підтвердили 2174 нових випадків коронавірусу.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сумикарантин