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Нічні вибухи в Миколаєві: "прильоти" сталися за межами міста

Фото: у Миколаївській області вночі були прильоти (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У ніч на 26 серпня, в Миколаєві прогриміли вибухи. "Прильоти" зафіксували за межами міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Ніколаєва Олександра Сенкевича в Telegram.

"Сьогодні вночі близько 3:30 миколаївці чули вибухи. За нашими даними, "ирильоти" були за межами міста", - написав він.

Міський голова заявив, що очікується інформацію про вибухи від військової адміністрації або оперативного командування "Південь".

Нагадаємо, вибухи в Миколаєві пролунали під час повітряної тривоги.

Крім того, 24 серпня біля Миколаєва спалахнула пожежа через обстріл з боку окупантів.

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