Нічні вибухи в Миколаєві: "прильоти" сталися за межами міста

"Сьогодні вночі близько 3:30 миколаївці чули вибухи. За нашими даними, "ирильоти" були за межами міста", - написав він.

Міський голова заявив, що очікується інформацію про вибухи від військової адміністрації або оперативного командування "Південь".

Нагадаємо, вибухи в Миколаєві пролунали під час повітряної тривоги.

Крім того, 24 серпня біля Миколаєва спалахнула пожежа через обстріл з боку окупантів.

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