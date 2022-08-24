Біля Миколаєва трапилась пожежа через обстріл: перші подробиці

Через обстріли у середу, 24 серпня, виникла пожежа біля Миколаєва. Вона трапилась за межами міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.

"Після обстрілів близько 17:30 виникла пожежа за межами міста. Наразі там працюють рятувальники, тому всі подробиці потім", - розповів він.

Як повідомлялося, Миколаєв не закрили на в'їзд та виїзд на День незалежності. Однак мешканців міста просили працювати дистанційно через загрозу ударів з боку окупантів.

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