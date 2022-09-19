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Нічний "приліт" у Миколаєві: постраждали приватний будинок та трамвайна мережа

Фото: вночі окупанти обстріляли Миколаїв (facebook.com/MNSGOVUA)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти вночі 19 вересня вдарили по Миколаєву. Одна ракета влучила у двір приватного будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram мера міста Олександра Сєнкевича.

Там повністю зруйновано господарську будівлю, у кількох житлових будинках вибиті вікна, двері, понівечена покрівля. Ніхто із мешканців не постраждав.

Також на одній із ділянок пошкоджено близько 300 метрів контактного дроту трамвайної мережі. Ремонтна бригада вже працює на місці, зазначив мер.

Район обстрілу продовжують обстежувати аварійні служби.

Нагадаємо, вночі 19 вересня росіяни вдарили ракетами по об'єктах інфраструктури Запоріжжя. Відомо про 8 прильотів. Пізніше вранці ворог ще раз завдав удару по місту.

Раніше вночі вибухи пролунали у Миколаєві. Водночас повітряну тривогу було оголошено в Одесі та області. Крім того, у соцмережах повідомляли про вибухи у Нікополі на Дніпровщині.

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Миколаїв