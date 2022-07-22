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Окупанти обстріляли Нікополь з РСЗВ

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П'ятниця 22 липня 2022 00:46
Окупанти обстріляли Нікополь з РСЗВ Фото: окупанти обстріляли Нікополь з РСЗВ (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти вночі обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Нікопольського рову Євгена Євтушенка.

Як повідомляється, окупанти зробили чотири залпи з РСЗВ по сплячому місту.

Інших подробиць поки немає.

Нагадаємо, минулого тижня посилилися обстріли Нікополя, напередодні російські війська накрили його фосфорними снарядами.

У зв'язку з чим влада рекомендувала жителям тимчасово переселитися в район, щоб перечекати атаки ворога в більш безпечному місці.

При цьому вже вранці стало відомо, що цієї ночі російські війська обстріляли з "Градів" Нікопольський район, випустивши понад 20 снарядів.

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