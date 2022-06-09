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Окупанти обстріляли Харків: спалахнула пожежа

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Харків, Четвер 09 червня 2022 01:57
Окупанти обстріляли Харків: спалахнула пожежа Фото: окупанти обстріляли Харків (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У середу ввечері, 8 червня, російські війська завдали ракетних ударів по Харкову. В одному з районів спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Відзначається, що в місті пролунало два вибухи після чого почалася пожежа.

"Перший вибух стався о 23: 01. Другий - незабаром після нього. За попередніми даними, під обстріл потрапила територія на заході міста. Очевидці повідомляють про пожежу", - йдеться в повідомленні.

Одночасно в Telegram-чатах Бєлгорода очевидці писали про запуски ракет.

Раніше стало відомо про новий обстріл міста, унаслідок якого постраждали троє місцевих жителів, ще один - загинув.

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