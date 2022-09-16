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Нічний обстріл Харкова: чотири людини постраждали, в тому числі двоє дітей

Фото: окупанти знову обстріляли Харків (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В результаті нічного обстрілу Харкова постраждали чотири людини, в тому числі діти двох і сімнадцяти років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

У постраждалих легкі осколкові поранення, їх не госпіталізували.

Ракетні влучення зафіксували у Слобідському та Київському районах близько 3:30.

Один приліт був біля двоповерхового житлового будинку, там пошкоджені комунікації, горів автомобіль.

У Київському районі росіяни ракетою влучили в одноповерхову будівлю. Попередньо, постраждалих немає.

Як повідомлялося, в четвер увечері, 15 вересня, в Одесі прогримів вибух під час повітряної тривоги. Пізніше стало відомо, що сили ППО збили ворожу ракету.

Нагадаємо, що минулої ночі також російські війська обстріляли Харків. Окупанти завдали ракетного удару по Київському району міста.

Також, 12 вересня, російські війська масовано обстріляли Харків. В результаті атаки окупантів є постраждалі.

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Харків