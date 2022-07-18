ua ru
Пн, 18 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Через нічний обстріл Миколаївської області 14 людей отримали поранення

Новость на русском →
Миколаївська область, Понеділок 18 липня 2022 15:56
Через нічний обстріл Миколаївської області 14 людей отримали поранення Фото: через нічний обстріл Миколаївської області 14 людей отримали поранення (t.me/mykolaivskaoblrada)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові завдали ракетних ударів по Миколаєву і області вночі 18 липня. Внаслідок обстрілів 14 людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської облради Ганну Замазєєву.

Вона зазначила, що окупанти вдарили ракетами по приватним салонам продажу автомобільної та сільгосптехніки у Миколаєві.

Також обстрілів зазнали населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Прильоти зафіксовані у Галіцинівській та Березнегуватській громадах.

"Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 14 людей. Дітей серед постраждалих немає", - написала Замазєєва.

Вона зазначила, що усі постраждалі доставлені у медичні заклади і отримують необхідну допомогу.

Загалом, станом на ранок 18 липня, в миколаївських лікарнях знаходиться 325 людей, які постраждали від атак росіян на Миколаївську область. Ще 54 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.

Як повідомлялося раніше, близько третьої години ночі 18 липня російські війська вдарили по Миколаєву.

Всього жителі міста чули близько 10 вибухів під час повітряної тривоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаївська область
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні
ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні
DAILY
Війна на виснаження. Чи вистачить Росії солдатів і техніки на авантюру Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Війна на виснаження. Чи вистачить Росії солдатів і техніки на авантюру Путіна