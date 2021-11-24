За ніч зафіксували понад 250 спроб мігрантів перетнути кордон Польщі

У ніч проти 24 листопада мігранти в Білорусі намагалися прорватися через польський кордон. Біженці зробили 267 спроб незаконного перетину кордону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Прикордонслужбу Польщі у Twitter.
Зазначають, що агресивні групи мігрантів намагалися прорвати кордон Польщі у районі Дубичі Черківні та Мельник.
Також РРА пише, що вночі приблизно о 01:00 шестеро мігрантів намагалися перейти кордон через річку Буг на околицях Влодави.
"Завдяки солдатам запобігли подальшим спробам незаконного перетину кордону між Білоруссю та Польщею", - повідомляє прес-служба Міноборони Польщі.
Також 44 іноземцям було винесено рішення залишити територію Польщі.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що потік мігрантів у Білорусі значно зменшився, ніж під час піку, який був місяць тому. З його слів, на це вплинули скоординовані дії країн.