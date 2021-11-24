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За ніч зафіксували понад 250 спроб мігрантів перетнути кордон Польщі

Автор: Іванна Шовкун

У ніч проти 24 листопада мігранти в Білорусі намагалися прорватися через польський кордон. Біженці зробили 267 спроб незаконного перетину кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Прикордонслужбу Польщі у Twitter.

Зазначають, що агресивні групи мігрантів намагалися прорвати кордон Польщі у районі Дубичі Черківні та Мельник.

Також РРА пише, що вночі приблизно о 01:00 шестеро мігрантів намагалися перейти кордон через річку Буг на околицях Влодави.

"Завдяки солдатам запобігли подальшим спробам незаконного перетину кордону між Білоруссю та Польщею", - повідомляє прес-служба Міноборони Польщі.

Також 44 іноземцям було винесено рішення залишити територію Польщі.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що потік мігрантів у Білорусі значно зменшився, ніж під час піку, який був місяць тому. З його слів, на це вплинули скоординовані дії країн.

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