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За ніч по Ізраїлю з Гази випустили 200 ракет, - ЦАХАЛ

Автор: РБК-Україна

Минулої ночі по Ізраїлю було випущено 200 ракет. Частина з них впала в секторі Газа.

Про це пише The Times of Israel.

Запуски ракет ізраїльська армія фіксувала між 19: 00 вчора 14 травня і до 7 ранку сьогодні.

Армія повідомляє, що Iron Dome перехопила понад 100 ракет, 30 з яких впали в Газі.

ЗРК націлена тільки на ракети, розраховані на ураження населених пунктів.

Як писало РБК-Україна, в ніч з 13 на 14 травня з Гази по Ізраїлю випустили близько 200 ракет. У той же час наземні війська Ізраїлю стали наносити удари по Сектору Газа.

Як пізніше пояснили в Армії оборони Ізраїлю, мова йде про обстрілах з наземної артилерії, фізично наземні сили на територію гази не заходили.

Нагадаємо, в політичному керівництві палестинського угруповання ХАМАС оголосили про готовність припинити обстрілювати територію Ізраїлю. Однак ізраїльська влада на цю пропозицію не відреагувала.

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