ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Мінімум за останній місяць: біткойн обвалився нижче 30 тисяч доларів

Новость на русском →
Вівторок 20 липня 2021 10:00
Мінімум за останній місяць: біткойн обвалився нижче 30 тисяч доларів Фото: біткойн обвалився нижче 30 тисяч доларів (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Курс біткойна опустився нижче 30 тисяч доларів вперше майже за місяць. Цю позначку криптовалюта востаннє перетинала 22 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Coindesk.

Станом на 10 ранку 20 липня, курс біткойна становить 29,7 тисячі доларів. Вартість криптовалюти впала на 6,41%

Загальна вартість ринкової капіталізації біткоіни обвалилася до майже 557 млрд доларів. Падіння капіталізації за добу склало близько 23 млрд доларів.

РБК-Україна писало, що 22 червня біткоїн впав до 5-місячного мінімуму і опинився на найнижчому рівні з січня.

Народний банк Китаю закликав Alipay та ще 5 великих банків Китаю відмовитися від будь-яких операцій з криптовалютами та контролювати, щоб таких не було.

Крім того, у травні компанія Tesla відмовилася приймати біткойни як платіжний спосіб через негативний вплив майнінгу на довкілля.

В квітні була зафіксована найбільша вартість біткойна - майже 65 тисяч доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
біткоін
NEWS
П'ятий етап COVID-вакцинації в Україні стартує 21 липня, - Ляшко
П'ятий етап COVID-вакцинації в Україні стартує 21 липня, - Ляшко
DAILY
Квартирне питання. Чому дорожчає нерухомість і що буде з цінами до кінця року
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Квартирне питання. Чому дорожчає нерухомість і що буде з цінами до кінця року