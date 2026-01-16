Нобелевский комитет отреагировал на передачу премии мира Трампу

Что предшествовало

Сегодня стало известно, что лидер оппозиции Венесуэлы и лауреат Нобелевской премии мира в 2025 году Мария Мачадо передала президенту США Дональду Трампу медаль Нобелевскую премию.

Таким образом она хотела отметить его понимание ситуации в Венесуэле.

Реакция Нобелевского комитета

В Комитете отметили, что правила премии являются непоколебимыми и не предусматривают смены владельца титула:

"Нобелевскую премию нельзя аннулировать, разделить или передать другим лицам. После объявления решение становится действующим навсегда", - говорится в сообщении.

Нобелевский фонд пояснил, что ни завещание Альфреда Нобеля, ни устав организации не предусматривают возможности отзыва или передачи премии.

Решение комитетов в Осло и Стокгольме являются окончательными, и за всю историю существования награды ни один комитет никогда не рассматривал вопрос о смене лауреата.

Трамп раскритиковал Мачадо

Несмотря на общую политическую цель, отношения между лидером венесуэльской оппозиции и президентом США остаются напряженными. Дональда Трампа разозлил тот факт, что Мария Мачадо не отказалась от Нобелевской премии мира в его пользу сразу после объявления результатов.

В окружении американского президента такое промедление назвали "серьезной ошибкой", которая может негативно повлиять на политическое будущее Мачадо. Сам Трамп выразил сомнение относительно ее лидерских качеств, заявив, что ей будет сложно возглавить страну.

По его словам, политик якобы "не имеет достаточной поддержки или уважения" внутри Венесуэлы, что ставит под вопрос ее легитимность как национального лидера.