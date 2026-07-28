НМТ по 4 предметам: в Раде зарегистрировали законопроект о новых правилах поступления в 2027 году

Главное: Сохранение формата: В Раде зарегистрировали законопроект №15440, который предлагает сохранить для НМТ-2027 текущую модель: три обязательных предмета и один по выбору.

В Раде зарегистрировали законопроект №15440, который предлагает сохранить для НМТ-2027 текущую модель: три обязательных предмета и один по выбору. Гибкость формата: Точную продолжительность и порядок сдачи (будут ли все экзамены в один день) будет определять МОН в зависимости от ситуации с безопасностью.

Точную продолжительность и порядок сдачи (будут ли все экзамены в один день) будет определять МОН в зависимости от ситуации с безопасностью. Освобождение от ГИА и сертификаты: Учеников, которые завершают школу в 2026-2027 учебном году, предлагают освободить от ГНА. Для поступления в 2027 году можно будет использовать результаты НМТ за 2024-2027 годы.

Учеников, которые завершают школу в 2026-2027 учебном году, предлагают освободить от ГНА. Для поступления в 2027 году можно будет использовать результаты НМТ за 2024-2027 годы. Почему предлагают утвердить заранее: Законодатели стремятся зафиксировать условия поступления заранее, чтобы абитуриенты, учителя и вузы могли спокойно подготовиться без изменений в последний момент.

По словам Бабака, законопроект №15440 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2027 года" призван заранее определить правила проведения вступительной кампании в условиях военного положения.

"Предлагаем сохранить модель национального мультипредметного теста с четырьмя предметами. В то же время конкретный формат проведения вступительных испытаний, с учетом ситуации с безопасностью и организационных возможностей, будет определять Министерство образования и науки Украины", - отметил он.

Какой предлагают сделать модель НМТ-2027

Документ предусматривает, что поступающие в учреждения высшего образования будут сдавать НМТ по четырем предметам:

украинскому языку

математике;

истории Украины;

одному предмету по выбору.

Как и во время предыдущей вступительной кампании, четвертым предметом можно выбрать иностранный язык, биологию, географию, физику, химию или украинскую литературу.

В то же время, законопроект не определяет, будут ли абитуриенты сдавать все четыре предмета в течение одного дня. Формат, продолжительность и порядок проведения тестирования должно отдельно установить Министерство образования и науки с учетом ситуации с безопасностью.

Также документ предусматривает возможность использовать во время вступительной кампании 2027 года результаты вступительных испытаний, которые сдавали в 2024-2027 годах.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают освободить учеников, которые будут завершать соответствующий уровень полного общего среднего образования в 2026-2027 учебном году от прохождения государственной итоговой аттестации.

Почему законопроект подали сейчас

Как пояснил Бабак, Комитет по вопросам образования считает важным принять правила вступительной кампании заранее.

По его словам, преждевременное определение модели вступительной кампании позволит ученикам понимать требования к НМТ, учителям - планировать образовательный процесс, а учебным заведениям - организовывать подготовку без риска изменений в последний момент.

В парламенте есть альтернативное предложение

В то же время в Верховной Раде зарегистрирован и альтернативный подход к проведению НМТ в 2027 году.

Ранее группа народных депутатов во главе с главой подкомитета по вопросам высшего образования Юлией Гришиной подала законопроект №15254-1, который предлагает сократить количество предметов НМТ до трех.

Согласно этой инициативе обязательными останутся только украинский язык и история Украины, а третий предмет абитуриент будет выбирать самостоятельно. Математика в такой модели станет предметом по выбору и будет использоваться прежде всего для поступления на специальности, где она профильная.