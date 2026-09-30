НМТ в два дня может усложнить экзамен за границей: объяснение директора УЦОКО

Почему двухдневный формат может повлиять на тестирование

По словам Вакуленко, если НМТ будут проводить в два дня или с возможностью пересдачи, что увеличит количество сессий оценивания. Соответственно, учебным заведениям придется дольше предоставлять свои помещения для украинских абитуриентов.

В некоторых случаях это может потребовать проведения тестирования в две смены.

В то же время два отдельных теста по два часа не означают, что помещение будет занято всего четыре часа. Перед каждой сессией нужно провести допуск участников, проверить документы, выполнить административные процедуры и провести инструктаж. После теста участники должны покинуть помещение, прежде чем туда сможет зайти следующая группа.

Поэтому общее время работы пункта тестирования будет значительно больше.

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Пункты тестирования могут работать не так гибко

Сейчас УЦОКО в отдельных странах может договариваться с партнерами о гибком использовании компьютерных аудиторий. Например, украинские абитуриенты проходят тестирование утром, после чего помещение сразу возвращается в учебный процесс местного учреждения.

"Мы не сможем быть столь же гибкими, если это будет двухдневная модель", - сказала Вакуленко.

По ее словам, в таком случае, возможность проведения НМТ за рубежом будет зависеть от учебного процесса в партнерских школах и университетах, структуры их учебного года и потребности в компьютерных аудиториях.

Важными будут и даты проведения тестирования. В начале мая в партнерских заведениях еще может продолжаться учебный процесс. В конце августа или в сентябре во многих странах уже начинается новый учебный год.

Что это значит для поступающих

В УЦОКО ожидают, что в случае введения двухдневной модели доля поступающих, которые будут составлять НМТ за границей, может уменьшиться.

При нынешней модели УЦОКО пытался обеспечить более 35 тысяч мест для тестирования за пределами Украины. В 2026 году за границей зарегистрировались 18 544 участника НМТ, а фактически выбрали прохождение тестирования во время сессий 17 726 человек.

В то же время Вакуленко подчеркнула, что возможность сохранения такого количества мест в случае изменения формата будет зависеть от готовности партнерских учреждений предоставлять помещение на более долгое время.