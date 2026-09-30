НМТ у два дні може ускладнити іспит за кордоном: пояснення директорки УЦОЯО

Чому дводенний формат може вплинути на тестування

За словами Вакуленко, якщо НМТ проводитимуть у два дні або з можливістю перескладання, що збільшить кількість сесій оцінювання. Відповідно, закладам освіти за кордоном доведеться довше надавати свої приміщення для українських вступників.

У деяких випадках це може вимагати проведення тестування у дві зміни.

Водночас два окремі тести по дві години не означають, що приміщення буде зайняте лише чотири години. Перед кожною сесією необхідно провести допуск учасників, перевірити документи, виконати адміністративні процедури та провести інструктаж. Після завершення тесту учасники мають залишити приміщення, перш ніж туди зможе зайти наступна група.

Тому загальний час роботи пункту тестування буде значно більшим.

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Пункти тестування можуть працювати не так гнучко

Зараз УЦОЯО в окремих країнах може домовлятися з партнерами про гнучке використання комп'ютерних аудиторій. Наприклад, українські вступники проходять тестування вранці, після чого приміщення одразу повертається до навчального процесу місцевого закладу.

"Ми не зможемо бути настільки ж гнучкими, якщо це буде дводенна модель", - сказала Вакуленко.

За її словами, у такому разі можливість проведення НМТ за кордоном залежатиме від навчального процесу в партнерських школах та університетах, структури їхнього навчального року і потреби в комп'ютерних аудиторіях.

Важливими будуть і дати проведення тестування. На початку травня в партнерських закладах ще може тривати навчальний процес. Наприкінці серпня або у вересні в багатьох країнах уже починається новий навчальний рік.

Що це означатиме для вступників

В УЦОЯО очікують, що у разі запровадження дводенної моделі частка вступників, які складатимуть НМТ за кордоном, може зменшитися.

За нинішньої моделі УЦОЯО намагався забезпечити понад 35 тисяч місць для тестування за межами України. У 2026 році за кордоном зареєструвалися 18 544 учасники НМТ, а фактично обрали проходження тестування під час сесій 17 726 осіб.

Водночас Вакуленко наголосила, що можливість збереження такої кількості місць у разі зміни формату залежатиме від готовності партнерських закладів надавати приміщення на довший час.