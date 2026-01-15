НМТ без барьеров: нацменьшинства смогут сдавать тесты на родном языке

Переводы тестов: какие языки будут доступны

Соответствующую норму предусматривает приказ Министерства образования и науки, регламентирующий проведение НМТ в 2026 году. Задания тестов планируют переводить не на русский, а на языки четырех нацменьшинств: венгерский, польский, румынский и крымскотатарский.

Переведены будут тесты по истории Украины, математике, биологии, химии, географии и физике.

Кто сможет сдать тест на языке нацменьшинства

Проходить переведенные экзамены будут иметь право абитуриенты, которые получали полное общее среднее образование на языках национальных меньшинств. При регистрации на НМТ они смогут выбрать язык, на котором происходило обучение в их школе.

НМТ-2026

Уже третий год подряд структура НМТ остается неизменной. Абитуриенты-2026 будут сдавать тесты по четырем предметам.

Обязательные:

украинский язык

математика

история Украины

Один предмет на выбор:

украинская литература

география

биология

физика

химия

английский, немецкий, французский или испанский язык

Для поступления в вузы на платную форму обучения нужно набрать не менее 100 баллов, на бюджет - 130, на некоторые специальности - от 150.