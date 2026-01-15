НМТ без барьеров: нацменьшинства смогут сдавать тесты на родном языке

В 2026 году часть участников национального мультипредметного теста (НМТ) сможет проходить экзамены по математике, истории Украины и предметам по выбору на языках национальных меньшинств.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".
Соответствующую норму предусматривает приказ Министерства образования и науки, регламентирующий проведение НМТ в 2026 году. Задания тестов планируют переводить не на русский, а на языки четырех нацменьшинств: венгерский, польский, румынский и крымскотатарский.
Переведены будут тесты по истории Украины, математике, биологии, химии, географии и физике.
Проходить переведенные экзамены будут иметь право абитуриенты, которые получали полное общее среднее образование на языках национальных меньшинств. При регистрации на НМТ они смогут выбрать язык, на котором происходило обучение в их школе.
Уже третий год подряд структура НМТ остается неизменной. Абитуриенты-2026 будут сдавать тесты по четырем предметам.
Обязательные:
Один предмет на выбор:
Для поступления в вузы на платную форму обучения нужно набрать не менее 100 баллов, на бюджет - 130, на некоторые специальности - от 150.
Читайте также о том, что Министерство образования и науки вынесло на обсуждение новые правила поступления в вузы в 2026 году. В документе прописано, как будет проходить вступительная кампания, какие требования будут выдвигать к абитуриентам и какие изменения ждут будущих студентов. В частности, в этом году планируют увеличить вес творческого конкурса, сократить количество заявлений до 12 и повысить пороговые баллы по украинскому языку и истории.
Ранее мы писали о том, что МОН хочет упростить поступление в вузы для украинских выпускников, получивших образование за рубежом. В 2026 году предлагают признавать результаты национальных выпускных экзаменов европейских стран вместо НМТ.