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НМТ-2027 хотят сократить до трех предметов: какой дисциплиной "пожертвуют"

11:39 03.06.2026 Ср
2 мин
Также в образовании планируют ввести систему стимулов
aimg Василина Копытко
Из обязательных предметов могут исключить математику (фото: Getty Images)

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает изменение формата НМТ уже с 2027 года. Количество обязательных предметов хотят сократить, оставив только украинский язык и историю Украины, зато математику участники смогут выбирать как дополнительный предмет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Юлии Гришиной в Facebook.

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Главное:

  • В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает сокращение количества предметов НМТ до трех, начиная с 2027 года.
  • Обязательными предлагают оставить только украинский язык и историю Украины, тогда как математика может стать предметом на выбор.
  • Инициаторы изменений считают, что такой подход поможет удержать абитуриентов в украинской системе образования.
  • Вместо обязательного экзамена по математике предлагают внедрить комплексные мотивационные механизмы: от повышенных стипендий до приоритетных грантов.

Формула "2+1" и будущее экзаменов

Законопроект предусматривает новую модель вступительного испытания для бакалавров: два обязательных предмета (украинский язык и история Украины) и один - на выбор поступающего.

В случае принятия изменений математика перестанет быть обязательной для всех абитуриентов, однако останется доступной для выбора на соответствующие специальности.

Почему предлагают сокращение

Главной целью инициативы является сохранение украинской молодежи в системе образования страны.

По мнению депутата, поступление в отечественные университеты должно стать более реалистичным для семей, чтобы предотвратить массовый выезд абитуриентов за границу.

Как мотивировать абитуриентов

Гришина отмечает, что принуждение к сдаче математики не решает проблему популяризации технических специальностей. По ее словам, МОН должно действовать через систему стимулов:

  • Увеличение веса вступительного балла по математике через коэффициенты.
  • Повышение стипендий для студентов технических направлений.
  • Введение программ стажировки с возможностью трудоустройства уже с 3-4 курса.
  • Увеличение госзаказа и предоставление грантов на обучение.

"Для государства стратегически важно поддерживать технические и инженерные специальности, однако введение обязанности сдавать экзамен по математике на все специальности проблему не решает, а лишь усложняет", - заявила Гришина.

Читайте также о том, что в этом году на НМТ зарегистрировалось более 350 тысяч человек. Количество желающих сдавать тест растет уже третий год подряд.

Ранее мы писали о том, что в 2026 году большинство поступающих будут подавать заявления только в электронной форме. Для этого нужно создать личный кабинет абитуриента в системе ЕГЭБО и подготовить ряд документов. В этом году можно подавать до 10 заявлений, половина из них - на бюджетную форму обучения.

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