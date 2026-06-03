НМТ-2027 хотят сократить до трех предметов: какой дисциплиной "пожертвуют"

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает изменение формата НМТ уже с 2027 года. Количество обязательных предметов хотят сократить, оставив только украинский язык и историю Украины, зато математику участники смогут выбирать как дополнительный предмет.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Юлии Гришиной в Facebook.
Главное:
Законопроект предусматривает новую модель вступительного испытания для бакалавров: два обязательных предмета (украинский язык и история Украины) и один - на выбор поступающего.
В случае принятия изменений математика перестанет быть обязательной для всех абитуриентов, однако останется доступной для выбора на соответствующие специальности.
Главной целью инициативы является сохранение украинской молодежи в системе образования страны.
По мнению депутата, поступление в отечественные университеты должно стать более реалистичным для семей, чтобы предотвратить массовый выезд абитуриентов за границу.
Гришина отмечает, что принуждение к сдаче математики не решает проблему популяризации технических специальностей. По ее словам, МОН должно действовать через систему стимулов:
"Для государства стратегически важно поддерживать технические и инженерные специальности, однако введение обязанности сдавать экзамен по математике на все специальности проблему не решает, а лишь усложняет", - заявила Гришина.
Читайте также о том, что в этом году на НМТ зарегистрировалось более 350 тысяч человек. Количество желающих сдавать тест растет уже третий год подряд.
Ранее мы писали о том, что в 2026 году большинство поступающих будут подавать заявления только в электронной форме. Для этого нужно создать личный кабинет абитуриента в системе ЕГЭБО и подготовить ряд документов. В этом году можно подавать до 10 заявлений, половина из них - на бюджетную форму обучения.