Не НЛО, но из космоса: на австралийский пляж вынесло загадочные металлические сферы

На побережье австралийского штата Квинсленд было обнаружено шесть загадочных титановых сфер неизвестного происхождения. Необычная находка вызвала волну предположений среди местных жителей.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Появление неизвестных металлических предметов вызвало серьезный переполох среди местного сообщества, насчитывающего чуть более тысячи жителей.
На место происшествия срочно прибыли пожарно-спасательные отряды в костюмах химической защиты. Они объявили пятидесятиметровую зону отчуждения вокруг находок, загрузили пять сфер в специальные защитные контейнеры, а шестую сочли безопасной для транспортировки.
Полиция заверила, что предметы не представляют радиационной или иной прямой угрозы для людей, однако пожарные призвали не трогать новые обломки, если их вынесет на берег в ближайшие дни.
Пока спасатели изолировали территорию, местный бизнес решил максимально заработать на "инопланетном" инфоприводе:
Австралийское космическое агентство впоследствии выступило с официальным заявлением, отметив, что найденные объекты имеют исключительно земное происхождение.
Специалисты установили, что это топливные баки высокого давления, обычно используемые в ракетах-носителях.
Характеристики и место обнаружения сфер полностью совпадают с траекторией входа в атмосферу недавно сошедшей с орбиты корпуса одной из иностранных ракет.
Эксперты по космической археологии Флиндерсского университета добавили, что отсутствие видимых следов обгорания указывает на то, что баки отделились на относительно низкой высоте, поэтому и уцелели во время падения.
В профессиональном сообществе такие резервуары официально называют "космическими шарами".
Хотя падение обломков на сушу или в прибрежные зоны редкость, Океания уже сталкивалась с подобными инцидентами.
Самый известный случай произошел в 1972 году в Новой Зеландии, когда на фермерские поля упали советские спутниковые сферы миссии "Космос-482".
Тогда испуганные местные правоохранители даже закрыли один из металлических шаров в тюремной камере на ночь из-за опасений радиационного излучения.
Специалисты успокаивают: шансы пострадать от падения космического аппарата мизерны, ведь большую часть планеты занимают океаны и незаселенные территории.
За всю историю зафиксирован лишь один случай в 1997 году в США, когда легкий обломок ракеты Delta II задел плечо женщины, не нанеся ей серьезных травм.