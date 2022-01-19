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Інвестори йдуть з України до Польщі та Румунії через фінансову кризу в "зеленій" енергетиці, - REDD

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Київ, Середа 19 січня 2022 14:12
Інвестори йдуть з України до Польщі та Румунії через фінансову кризу в "зеленій" енергетиці, - REDD Фото: "зелена" енергетика в Україні (renewables.dtek.com)
Автор: Наталія Гурковська

Іноземні інвестори йдуть з України та звертають увагу на Польщу та Румунію, оскільки в Україні здійснюється фінансова криза у "зеленій" енергетиці та дискримінація компанії ДТЕК, що не дає впевненості у стабільному інвестиційному кліматі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд британського агентства REDD.

"Кілька європейських ЕКА (експортно-кредитних агентств, - ред.) та кредиторів, які раніше працювали в Україні, тимчасово закрили свої нові ліміти на країну через збільшені країнові та регуляторні ризики, звернувши свою увагу на більш стабільні ринки, такі як Польща та Румунія", - йдеться у аналітичному матеріалі.

Аналітики зазначають, що оскільки європейські інвестори та кредитори йдуть з українського ринку відновлюваних джерел енергії, виникають побоювання щодо середньострокових та довгострокових перспектив зовнішнього проектного фінансування, яке використовувалося для фінансування зростання галузі.

В огляді вказується, що німецька ECA Euler Hermes та данська EKF, поряд із постачальниками турбін Vestas та General Electric, були одними з найактивніших міжнародних партнерів українських виробників ВДЕ.

Агентство також повідомляє, що кредитори послабили інтерес до України після кількох подій минулого року, які вплинули на їхнє сприйняття ризику в Україні і, зокрема, через ситуацію з компанією "ДТЕК ВДЕ".

Наголошується, що йдеться про несплату у листопаді історичного державного боргу держпідприємством “Гарантований покупець” компанії ДТЕК у розмірі 110 млн доларів США за вироблену екологічно чисту енергію.

"Той факт, що "ДТЕК ВДЕ" все ще чекає компенсації від держави за енергію, вироблену в 2020 році і частково в 2021 році, як підтвердив на цьому тижні її представник, є найгучнішим свідченням того, що побоювання кредиторів цілком можуть бути виправдані", - підкреслюють у REDD.

Як повідомлялося, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали всі компанії, крім однієї компанії - "ДТЕК ВДЕ". Борг складає 3,04 млрд грн.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.

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