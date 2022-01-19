Інвестори йдуть з України до Польщі та Румунії через фінансову кризу в "зеленій" енергетиці, - REDD

Іноземні інвестори йдуть з України та звертають увагу на Польщу та Румунію, оскільки в Україні здійснюється фінансова криза у "зеленій" енергетиці та дискримінація компанії ДТЕК, що не дає впевненості у стабільному інвестиційному кліматі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд британського агентства REDD.

"Кілька європейських ЕКА (експортно-кредитних агентств, - ред.) та кредиторів, які раніше працювали в Україні, тимчасово закрили свої нові ліміти на країну через збільшені країнові та регуляторні ризики, звернувши свою увагу на більш стабільні ринки, такі як Польща та Румунія", - йдеться у аналітичному матеріалі.

Аналітики зазначають, що оскільки європейські інвестори та кредитори йдуть з українського ринку відновлюваних джерел енергії, виникають побоювання щодо середньострокових та довгострокових перспектив зовнішнього проектного фінансування, яке використовувалося для фінансування зростання галузі.

В огляді вказується, що німецька ECA Euler Hermes та данська EKF, поряд із постачальниками турбін Vestas та General Electric, були одними з найактивніших міжнародних партнерів українських виробників ВДЕ.

Агентство також повідомляє, що кредитори послабили інтерес до України після кількох подій минулого року, які вплинули на їхнє сприйняття ризику в Україні і, зокрема, через ситуацію з компанією "ДТЕК ВДЕ".

Наголошується, що йдеться про несплату у листопаді історичного державного боргу держпідприємством “Гарантований покупець” компанії ДТЕК у розмірі 110 млн доларів США за вироблену екологічно чисту енергію.

"Той факт, що "ДТЕК ВДЕ" все ще чекає компенсації від держави за енергію, вироблену в 2020 році і частково в 2021 році, як підтвердив на цьому тижні її представник, є найгучнішим свідченням того, що побоювання кредиторів цілком можуть бути виправдані", - підкреслюють у REDD.