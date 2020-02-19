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НКРЕКП проігнорувало вимогу АМКУ узгодити з ЄС рішення щодо експорту електроенергії, - нардеп

Новини » Енергетика     19.02.2020 - 14:11
НКРЕКП проігнорувало вимогу АМКУ узгодити з ЄС рішення щодо експорту електроенергії, - нардеп
Фото: Антимонопольний комітет України (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кучеренко переконаний, що НКРЕКП пішла всупереч позиції АМКУ

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП), вносячи правки до Кодексу системи передачі в частині накладення плати за передачу на експортерів електроенергії, не виконала рекомендацію Антимонопольного комітету України (АМКУ), який наполягав на узгодження цих змін з Європейським енергетичним співтовариством. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань енергетики й житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко, опублікувавши відповідну відповідь АМКУ регулятору.

"Сьогодні отримав лист від АМКУ. НКРЕКП, приймаючи рішення щодо оподаткування експорту, пішла всупереч позиції АМКУ, хоча на засіданні інформували про узгодження позицій", - написав Кучеренко.

В документі йдеться про те, що АМКУ відзначає невідповідність окремих положень проекту змін до статті 41 договору про створення Європейського енергетичного співтовариства (ЕС). Також АМКУ звертає увагу на лист Янеза Копача на адресу комітету і НКРЕКП, в якому глава секретаріату ЕС вказував на розбіжність правок, запропонованих регулятором, законодавства Європейського Союзу та взятими на себе Україною міжнародними зобов'язаннями.

"У зв'язку з цим, комітет у своєму листі НКРЕКП підкреслює необхідність узгодження позиції щодо запропонованих змін з ЕС", - йдеться в листі АМКУ на адресу НКРЕКП.

Нагадаємо, члени НКРЕКП 7 лютого взяли дані поправки в Кодекс системи передачі, при цьому голосування членів комісії не було одноголосним. Ці правки передбачають накладення на експортерів електроенергії додаткової плати за передачу на користь НЕК "Укренерго". В ході засідання повідомлялося, що комісія отримала схвалення АМКУ.

Перед прийняттям рішення директор секретаріату Енергетичного співтовариства Європейського Союзу Янез Копач направив лист НКРЕКП і АМКУ з рекомендацією не затверджувати зміни до Кодексу, зазначивши, що плата за передачу для експортерів електроенергії не відповідає європейському законодавству, а саме 41-ї статті Договору про Енергетичне співтовариство.

7 лютого Окружний адміністративний суд міста Києва пригальмував дію прийнятої НКРЕКП поправки в Кодекс системи передачі.

Як повідомляло РБК-Україна, народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань енергетики й ЖКГ Олексій Кучеренко заявив, що введення додаткового платежу на експорт електроенергії – це крок до енергокапітуляції України, а також зазначив, що через можливе рішення НКРЕКП експорт електроенергії може зупинитися, від чого Україна втратить майже 400 млн доларів валютного виторгу на рік.

НКРЕКП не допускає USAID до обговорення ситуації на ринку електроенергії, - Кучеренко Виклик олігархам: як АМКУ впливає на розвиток конкуренції в Україні
Новини України Олексій КучеренкоАнтимонопольний комітет України
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