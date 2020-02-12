Верховний суд ухвалив важливе рішення щодо банку-банкрута

Фото: Верховний суд (РБК-Україна)

Рішення стосується "Укрінбанку", але повинно враховуватися судами і щодо інших банків

Велика палата Верховного суду 10 лютого ухвалила рішення щодо процедури виведення з ринку неплатоспроможного ПАТ "Укрінбанк". Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладі фізичних осіб (ФГВФО).

Як зазначили в прес-службі, постанова суду вирішує проблему банків, стосовно яких оскаржується рішення щодо виведення їх з ринку.

"Постанова Великої палати Верховного суду вирішує одразу кілька ключових питань, що в подальшому мають враховуватись іншими судами загальної юрисдикції при розгляді аналогічних справ", - йдеться в повідомленні.

Постанова Верховного суду, зокрема, встановлює, що припинення банком банківської діяльності можливе виключно у порядку, передбаченому законом про банки та банківську діяльність та законом про систему гарантування вкладів фізичних осіб; правочини, вчинені колишніми керівниками банку після початку процедури виведення фондом банку з ринку, є нікчемними.

За даними прес-служби, Велика палата Верховного суду розглядала справу про те, чи має право ПАТ "Укрінком" передавати третім особам права вимоги за боргами тих чи інших юридичних осіб перед ПАТ "Укрінбанк". Згідно з матеріалами суду, після того, як НБУ визнав ПАТ "Укрінбанк" неплатоспроможним, колишні власники ініціювали декілька судових процесів щодо оскарження процедури виведення банку з ринку та у липні 2016 року перереєстрували його.

"Фонд гарантування вкладів вітає рішення Великої палати Верховного суду, яке зупиняє правовий хаос у питанні оскарження рішень щодо неплатоспроможності банків і визначає порядок дій інших судів загальної юрисдикції при розгляді аналогічних питань. На цей час тривають судові спори щодо оскарження рішень Фонду та/або НБУ відносно виведення з ринку 19 банків", - зазначили у ФГВФО.

Нагадаємо, станом на 1 січня 2020 року сума вкладів фізичних осіб у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 474,44 млрд грн, що на 36,09 млрд грн (на 8,0%) більше, ніж рік тому.

Як повідомляло РБК-Україна, протягом 2019 року вкладникам неплатоспроможних банків виплачено 834,0 млн грн в рамках гарантованого відшкодування до 200 тис. грн.