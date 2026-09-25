НКРЭКУ изменила правила для должников: кто не будет платить за подключение света

Кто освобождается от оплаты

Главное изменение касается бытовых потребителей с небольшой задолженностью.

Теперь человек не будет возмещать расходы на отключение и повторное подключение, если на момент оформления предупреждения его долг за электроэнергию был меньше половины прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Эта гарантия будет действовать даже в случае, если после отключения оператор системы уточнит фактические показания счетчика и установит, что реальная сумма долга была ниже установленного порога. Тогда все расходы будет нести оператор системы.

Когда еще потребитель не будет платить

НКРЭКУ также предусмотрела защиту для случаев незаконного отключения.

Если электроснабжение было прекращено с нарушением установленной процедуры, потребитель не будет оплачивать ни само отключение, ни последующее восстановление электропитания.

Что изменится в процедуре

Комиссия установила единый механизм определения стоимости этих услуг. Если это технически возможно, оператор системы должен выбирать менее сложный и дешевый способ выполнения работ.

Кроме того:

стоимость отключения и подключения не сможет превышать предельную сумму, определенную Правилами;

операторы системы обязаны обнародовать перечень услуг и их стоимость на своих официальных сайтах;

после отключения обязательно составляется акт с датой, временем, способом отключения, EIC-кодом и показаниями счетчика (по возможности).

Один экземпляр акта будет передавать потребителю, а если его нет на месте - будут отправлять в течение трех рабочих дней.

За сколько должны вернуть свет

Правила также уточняют сроки возобновления электроснабжения после устранения причин отключения:

до 3 рабочих дней - в городах;

до 5 рабочих дней - в сельской местности.

Постановление вступает в силу на следующий день после официального обнародования, а новый механизм расчета стоимости услуг по отключению и подключению начнет действовать с 1 октября 2026 года.