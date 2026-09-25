НКРЭКУ изменила правила для должников: кто не будет платить за подключение света

В Украине усилили защиту бытовых потребителей и изменили порядок оплаты услуг по отключению и повторному подключению электроснабжения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на НКРЭКУ.
Главное изменение касается бытовых потребителей с небольшой задолженностью.
Теперь человек не будет возмещать расходы на отключение и повторное подключение, если на момент оформления предупреждения его долг за электроэнергию был меньше половины прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Эта гарантия будет действовать даже в случае, если после отключения оператор системы уточнит фактические показания счетчика и установит, что реальная сумма долга была ниже установленного порога. Тогда все расходы будет нести оператор системы.
НКРЭКУ также предусмотрела защиту для случаев незаконного отключения.
Если электроснабжение было прекращено с нарушением установленной процедуры, потребитель не будет оплачивать ни само отключение, ни последующее восстановление электропитания.
Комиссия установила единый механизм определения стоимости этих услуг. Если это технически возможно, оператор системы должен выбирать менее сложный и дешевый способ выполнения работ.
Кроме того:
Правила также уточняют сроки возобновления электроснабжения после устранения причин отключения:
Постановление вступает в силу на следующий день после официального обнародования, а новый механизм расчета стоимости услуг по отключению и подключению начнет действовать с 1 октября 2026 года.
Напомним также, что 15 сентября НКРЭКУ одобрила проект изменений к Правилам розничного рынка электрической энергии. Одно из главных изменений: потребители с интеллектуальными счетчиками смогут заключать договоры по динамической цене на электроэнергию.
Ранее мы писали о том, что первый вице-премьер - министр энергетики Украины Денис Шмигаль заявил, что тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей в Украине будут оставаться неизменными.