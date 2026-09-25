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НКРЭКУ изменила правила для должников: кто не будет платить за подключение света

11:13 25.09.2026 Пт
2 мин
aimg Василина Копытко
Что изменилось в правилах отключения и подключения света (коллаж РБК-Украина)

В Украине усилили защиту бытовых потребителей и изменили порядок оплаты услуг по отключению и повторному подключению электроснабжения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на НКРЭКУ.

Кто освобождается от оплаты

Главное изменение касается бытовых потребителей с небольшой задолженностью.

Теперь человек не будет возмещать расходы на отключение и повторное подключение, если на момент оформления предупреждения его долг за электроэнергию был меньше половины прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Эта гарантия будет действовать даже в случае, если после отключения оператор системы уточнит фактические показания счетчика и установит, что реальная сумма долга была ниже установленного порога. Тогда все расходы будет нести оператор системы.

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Когда еще потребитель не будет платить

НКРЭКУ также предусмотрела защиту для случаев незаконного отключения.

Если электроснабжение было прекращено с нарушением установленной процедуры, потребитель не будет оплачивать ни само отключение, ни последующее восстановление электропитания.

Что изменится в процедуре

Комиссия установила единый механизм определения стоимости этих услуг. Если это технически возможно, оператор системы должен выбирать менее сложный и дешевый способ выполнения работ.

Кроме того:

  • стоимость отключения и подключения не сможет превышать предельную сумму, определенную Правилами;
  • операторы системы обязаны обнародовать перечень услуг и их стоимость на своих официальных сайтах;
  • после отключения обязательно составляется акт с датой, временем, способом отключения, EIC-кодом и показаниями счетчика (по возможности).
  • Один экземпляр акта будет передавать потребителю, а если его нет на месте - будут отправлять в течение трех рабочих дней.

За сколько должны вернуть свет

Правила также уточняют сроки возобновления электроснабжения после устранения причин отключения:

  • до 3 рабочих дней - в городах;
  • до 5 рабочих дней - в сельской местности.

Постановление вступает в силу на следующий день после официального обнародования, а новый механизм расчета стоимости услуг по отключению и подключению начнет действовать с 1 октября 2026 года.

Напомним также, что 15 сентября НКРЭКУ одобрила проект изменений к Правилам розничного рынка электрической энергии. Одно из главных изменений: потребители с интеллектуальными счетчиками смогут заключать договоры по динамической цене на электроэнергию.

Ранее мы писали о том, что первый вице-премьер - министр энергетики Украины Денис Шмигаль заявил, что тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей в Украине будут оставаться неизменными.

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