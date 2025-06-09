Системная проблема долгов "Гарпока" останавливает инвесторов в зеленую энергетику, - Верещинская
Инвесторы не заинтересованы вкладывать средства в строительство зеленой энергетики. Это связано с проблемой невыплаты долгов государственным предприятием "Гарантированный покупатель".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Европейско-Украинского энергетического агентства Анастасии Верещинской.
По ее словам, следствием долгов "Гарпоку" является то, что инвесторы не принимают активное участие в зеленых аукционах, которые государство уже несколько раз пыталось провести для стимулирования строительства станций зеленой энергетики.
"Дело в том, что их контерагентом по результатам аукционов, то есть компанией, с которой им надо будет заключить соглашение... будет "Гарантированный покупатель" - та компания, которая им задолжала годами средства по зеленому тарифу", - сказала Верещинская.
Она подчеркнула, что это не является непосредственно виной только "Гарпока", но отметила, что это системная проблема на рынке электроэнергии. В то же время, инвесторы не имеют уверенности в том, что смогут вернуть свои средства.
"Системные проблемы - это как раз вопрос в целом инвестиционного климата в секторе. Конечно, мы говорим о долгах, которые были накоплены, и это конечно, настораживает и тех инвесторов, которые уже работают в Украине, и тех, которые планируют заходить. Этот вопрос до сих пор нет решения", - отмечали директор.
По ее мнению, инвесторы уже предоставили государству все предложения о возможностях решения долгового кризиса в энергетике и теперь нужна политическая воля, чтобы государство Украина взяло ответственность за разработку и реализацию соответствующей дорожной карты.
Что этому предшествовало
Как сообщалось, по состоянию на конец апреля 2025 года задолженность НЭК "Укрэнерго" перед "Гарпоком" за услугу по увеличению зеленой электроэнергии достигла 16,3 млрд грн.
Уровень оплаты за электроэнергию, произведенную в 2024 году, сейчас составляет 88,3%. В то же время расчет за 2022 год составляет лишь 63,9%.
Ранее эксперты уже прогнозировали, что многомиллиардные долги "Гарпока" перед предприятиями зеленой энергетики значительно уменьшают интерес инвесторов к участию в зеленых аукционах.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.