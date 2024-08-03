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НКРЭКУ должно рассмотреть сроки снятия прайс-кепов на энергорынке, - Энергосообщество

Суббота 03 августа 2024 18:04
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НКРЭКУ должно рассмотреть сроки снятия прайс-кепов на энергорынке, - Энергосообщество Фото: НКРЭКУ должен рассмотреть сроки снятия прайс-кепов на энергорынке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Секретариат Энергетического Сообщества рекомендует Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) рассмотреть сроки отмены ценовых ограничений (прайс-кепов) на рынке электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Энергосообщества.

"В долгосрочной перспективе предельные цены должны соответствовать требованиям Распределения пропускной способности и управления перегрузками (CACM) и Руководящих принципов балансировки электроэнергии (EBGL). Однако, учитывая ущерб генерирующим мощностям Украины, Секретариат рекомендует НКРЭКУ тщательно рассмотреть сроки снятия ограничения цены", - говорится в сообщении.

В Секретариате отметили, что отмена прайс-кепов положительно повлияет на безопасность поставок электроэнергии и на ликвидность рынка.

Это связано с тем, что в результате отмены прайс-кепов динамика цен на украинском энергорынке станет такой же, как и в ЕС, что будет способствовать импорту электроэнергии.

Ранее сообщалось, что для улучшения ситуации в энергетике цена электроэнергии должна определяться рыночными механизмами.

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