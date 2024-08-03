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НКРЕКП має розглянути терміни зняття прайс-кепів на енергоринку, - Енергоспівтовариство

Субота 03 серпня 2024 18:04
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НКРЕКП має розглянути терміни зняття прайс-кепів на енергоринку, - Енергоспівтовариство Фото: НКРЕКП має розглянути терміни зняття прайс-кепів на енергоринку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Секретаріат Енергетичного Співтовариства рекомендує Національній комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) розглянути терміни скасування цінових обмежень (прайс-кепів) на ринку електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Енергоспівтовариства.

"В довгостроковій перспективі граничні ціни повинні відповідати вимогам Розподілу пропускної спроможності та управління перевантаженнями (CACM) і Керівних принципів балансування електроенергії (EBGL). Однак, враховуючи шкоду генеруючим потужностям України, Секретаріат рекомендує НКРЕКП ретельно розглянути терміни зняття обмеження ціни", - йдеться в ньому.

В Секретаріаті наголосили, що скасування прайс-кепів позитивно вплине на безпеку постачання електроенергії та на ліквідність ринку.

Це пов’язано з тим, що внаслідок скасування прайс-кепів динаміка цін на українському енергоринку стане такою ж, як і в ЄС, що сприятиме імпорту електроенергії.

Раніше повідомлялося, що для покращення ситуації в енергетиці ціна на електроенергію має визначатися ринковими механізмами.

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Електроенергія
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