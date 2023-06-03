ua ru
Сб, 03 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ряде регионов Украины запретили посещать леса: список и причина

Новина українською →
Украина, Суббота 03 июня 2023 14:55
В ряде регионов Украины запретили посещать леса: список и причина Фото: в ряде регионов Украины запретили посещать леса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В ряде регионов Украины сегодня, 3 июня, действует запрет на посещение лесов. Это связано с пожарной опасностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Спасатели отмечают, что с 1 по 3 июня чрезвычайный уровень пожарной опасности ввели в:

  • западных областях (кроме Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской);
  • северных областях;
  • Винницкой области;
  • Николаевской области;
  • Одесской области;
  • Херсонской области.

"При таких условиях запрещено посещать леса! Соблюдайте правила безопасности и не провоцируйте пожары на открытых территориях", - пишут в ГСЧС.

Пожары в Украине

По информации спасателей, только с начала года в Украине пожары в экосистеме охватили 5 394 гектара. Мирных жителей призывают не пренебрегать правилами пожарной безопасности, поскольку даже одна спичка может привести к масштабному возгоранию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГСЧС Пожар
NEWS
Ночной тариф. В чем особенности и как сэкономить на оплате за свет
Ночной тариф. В чем особенности и как сэкономить на оплате за свет
DAILY
Юрий Малашко: Россияне боятся контрнаступления Украины в Запорожской области
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Малашко: Россияне боятся контрнаступления Украины в Запорожской области