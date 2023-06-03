У низці регіонів України заборонили відвідувати ліси: список та причина
У низці регіонів України сьогодні, 3 червня, діє заборона на відвідування лісів. Це пов'язано з пожежною небезпекою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.
Рятувальники зазначають, що з 1 по 3 червня надзвичайний рівень пожежної небезпеки ввели в:
- західних областях (крім Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської);
- північних областях;
- Вінницькій області;
- Миколаївській області;
- Одеській області;
- Херсонській області.
"За таких умов заборонено відвідувати ліси! Дотримуйтесь правил безпеки та не провокуйте пожежі на відкритих територіях", - пишуть у ДСНС.
Пожежі в Україні
За інформацією рятувальників, лише з початку року в Україні пожежі в екосистемі охопили 5394 гектари. Мирних жителів закликають не нехтувати правилами пожежної безпеки, оскільки навіть один сірник може призвести до масштабного загоряння.
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