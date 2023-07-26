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В ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу: россияне запустили ракеты

Фото: в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В нескольких регионах Украины сегодня, 26 июля, вечером была объявлена воздушная тревога. Она связана с запуском российских ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Обновлено 18:07

Ракеты направляются в сторону Днепра, предупреждают Воздушные силы.

Обновлено 18:03

Начальник КМВА Сергей Попко предупредил жителей столицы о ракетной угрозе и призвал пройти в укрытия.

Обновлено 17:58

Карта воздушных тревог по состоянию на 17:58 выглядит таким образом:

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

Обновлено 17:57

Воздушные силы сообщили о пуске скоростных ракет с северного направления.

Обновлено 17:54

Воздушную тревогу объявили в Киеве.

По состоянию на 17:45 воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях, а также в Луганской области и Крыму.

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

Что предшествовало

Напомним, Воздушные силы Украины примерно в 16:55 сообщили о запуске ракет с 12 самолетов Ту-95МС. В момент пусков они находились в районе Каспийского моря.

При этом, как отмечали военные, ожидаемое время подлета вражеских ракет час-полтора.

Также в Воздушных силах предупреждали о возможных пусках крылатых ракет с Черного моря и баллистики с территории РФ и временно оккупированных территорий.

Стоит заметить, что сегодня оккупанты уже пытались атаковать Украину при помощи двух ракет "Калибр", но их сбили наши защитники.

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