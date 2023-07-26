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Силы ПВО уничтожили две ракеты "Калибр" в Винницкой области

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Винницкая область, Среда 26 июля 2023 17:06
Силы ПВО уничтожили две ракеты "Калибр" в Винницкой области Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Противовоздушная оборона сегодня, 26 июля, уничтожила две вражеские ракеты "Калибр" в Винницкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

"Около 13 часов 26 июля 2023 года противник нанес удар крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предположительно пуски ракет осуществлялись с российской подводной лодки.

В воздушное пространство ракеты вошли с юго-восточного направления, меняя курс по маршруту следования. Обе ракеты сбиты в Винницкой области.

Угроза новых ударов

В Воздушных силах сообщают, что сейчас в воздухе остаются стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Вражеские самолеты движутся в район пусков - Каспийское море.

"Зафиксированы пуски крылатых ракет с 12 Ту-95мс из района Каспийского моря!", - добавили военные.

Масштабная тревога

Сегодня была объявлена масштабная тревога из-за угрозы ударов ракетами. Местные Telegram-каналы сообщали о взрывах в Житомирской области.

Позже Воздушные силы призвали жителей Винницкой области находиться в укрытиях, а в сети писали о взрывах.

Потом уже Винницкая ОВА призвала жителей не пренебрегать тревогой и до отбоя оставаться в укрытиях. Также отметили, что все службы работают.

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