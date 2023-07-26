Силы ПВО уничтожили две ракеты "Калибр" в Винницкой области
Противовоздушная оборона сегодня, 26 июля, уничтожила две вражеские ракеты "Калибр" в Винницкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.
"Около 13 часов 26 июля 2023 года противник нанес удар крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предположительно пуски ракет осуществлялись с российской подводной лодки.
В воздушное пространство ракеты вошли с юго-восточного направления, меняя курс по маршруту следования. Обе ракеты сбиты в Винницкой области.
Угроза новых ударов
В Воздушных силах сообщают, что сейчас в воздухе остаются стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Вражеские самолеты движутся в район пусков - Каспийское море.
"Зафиксированы пуски крылатых ракет с 12 Ту-95мс из района Каспийского моря!", - добавили военные.
Масштабная тревога
Сегодня была объявлена масштабная тревога из-за угрозы ударов ракетами. Местные Telegram-каналы сообщали о взрывах в Житомирской области.
Позже Воздушные силы призвали жителей Винницкой области находиться в укрытиях, а в сети писали о взрывах.
Потом уже Винницкая ОВА призвала жителей не пренебрегать тревогой и до отбоя оставаться в укрытиях. Также отметили, что все службы работают.
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