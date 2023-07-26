У низці регіонів України оголосили повітряну тривогу: росіяни запустили ракети

Оновлено 18:11

У Повітряних силах наголосили, що можливий напрямок ракет - Кременчук та Кропивницький.

Оновлено 18:08

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав дуже уважно ставитися до тривог.

"Знімати роботу ППО і надсилати відео сумнівним каналам, і в "боти" - заборонено", - додав він.

Оновлено 18:07

Ракети прямують у бік Дніпра, попереджають Повітряні сили.

Оновлено 18:03

Начальник КМВА Сергій Попко попередив мешканців столиці про ракетну загрозу і закликав пройти в укриття.

Оновлено 17:58

Карта повітряних тривог станом на 17:58 має такий вигляд:

Фото: карта повітряних тривог (скріншот)

Оновлено 17:57

Повітряні сили повідомили про пуск швидкісних ракет з північного напрямку.

Оновлено 17:54

Повітряну тривогу оголосили у Києві.

Станом на 17:45 повітряну тривогу оголошено у Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях, а також у Луганській області та Криму.

Фото: карта повітряних тривог (скріншот)

Що передувало

Нагадаємо, Повітряні сили України приблизно о 16:55 повідомили про запуск ракет з 12 літаків Ту-95МС. На момент пусків вони знаходилися в районі Каспійського моря.

При цьому, як зазначали військові, очікуваний час підльоту ворожих ракет година-півтори.

Також у Повітряних силах попереджали про можливі пуски крилатих ракет з Чорного моря та балістики з території РФ та тимчасово окупованих територій.

Варто зауважити, що сьогодні окупанти вже намагалися атакувати Україну за допомогою двох ракет "Калібр", але їх збили наші захисники.