У низці регіонів України оголосили повітряну тривогу: росіяни запустили ракети

У кількох регіонах України сьогодні, 26 липня, увечері було оголошено повітряну тривогу. Вона пов'язана із запуском російських ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Оновлено 18:11
У Повітряних силах наголосили, що можливий напрямок ракет - Кременчук та Кропивницький.
Оновлено 18:08
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав дуже уважно ставитися до тривог.
"Знімати роботу ППО і надсилати відео сумнівним каналам, і в "боти" - заборонено", - додав він.
Оновлено 18:07
Ракети прямують у бік Дніпра, попереджають Повітряні сили.
Оновлено 18:03
Начальник КМВА Сергій Попко попередив мешканців столиці про ракетну загрозу і закликав пройти в укриття.
Оновлено 17:58
Карта повітряних тривог станом на 17:58 має такий вигляд:
Оновлено 17:57
Повітряні сили повідомили про пуск швидкісних ракет з північного напрямку.
Оновлено 17:54
Повітряну тривогу оголосили у Києві.
Станом на 17:45 повітряну тривогу оголошено у Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях, а також у Луганській області та Криму.
Нагадаємо, Повітряні сили України приблизно о 16:55 повідомили про запуск ракет з 12 літаків Ту-95МС. На момент пусків вони знаходилися в районі Каспійського моря.
При цьому, як зазначали військові, очікуваний час підльоту ворожих ракет година-півтори.
Також у Повітряних силах попереджали про можливі пуски крилатих ракет з Чорного моря та балістики з території РФ та тимчасово окупованих територій.
Варто зауважити, що сьогодні окупанти вже намагалися атакувати Україну за допомогою двох ракет "Калібр", але їх збили наші захисники.
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