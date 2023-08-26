В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу, угроза баллистики

В ряде областей Украины объявили о воздушной тревоге сегодня ночью, 26 августа. Угроза применения баллистического вооружения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

В воздушных силах ВСУ предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской и Черкасской областях. До окончания воздушной тревоги всех просят находиться в укрытиях или по возможности соблюдать правила "двух стен".