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В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу, угроза баллистики

Украина, Суббота 26 августа 2023 00:48
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В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу, угроза баллистики Фото: воздушная тревога в Украине 26 августа (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Максим Шушко

В ряде областей Украины объявили о воздушной тревоге сегодня ночью, 26 августа. Угроза применения баллистического вооружения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

В воздушных силах ВСУ предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской и Черкасской областях.

До окончания воздушной тревоги всех просят находиться в укрытиях или по возможности соблюдать правила "двух стен".

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу, угроза баллистики

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