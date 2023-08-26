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У низці областей України оголосили повітряну тривогу, загроза балістики

Україна, Субота 26 серпня 2023 00:48
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У низці областей України оголосили повітряну тривогу, загроза балістики Фото: повітряна тривога в Україні 26 серпня (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Максим Шушко

В низці областей України оголосили про повітряну тривогу сьогодні вночі, 26 серпня. Загроза застосування балістичного озброєння

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

У Повітряних силах ЗСУ попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння в Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях.

До закінчення повітряної тривоги всіх просять перебувати в укриттях, або по можливості дотримуватися правила "двох стін".

У низці областей України оголосили повітряну тривогу, загроза балістики

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