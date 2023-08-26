У низці областей України оголосили повітряну тривогу, загроза балістики

В низці областей України оголосили про повітряну тривогу сьогодні вночі, 26 серпня. Загроза застосування балістичного озброєння

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

У Повітряних силах ЗСУ попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння в Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях. До закінчення повітряної тривоги всіх просять перебувати в укриттях, або по можливості дотримуватися правила "двох стін".