У низці областей України оголосили повітряну тривогу, загроза балістики
Фото: повітряна тривога в Україні 26 серпня (Віталій Носач РБК-Україна)
В низці областей України оголосили про повітряну тривогу сьогодні вночі, 26 серпня. Загроза застосування балістичного озброєння
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
У Повітряних силах ЗСУ попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння в Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях.
До закінчення повітряної тривоги всіх просять перебувати в укриттях, або по можливості дотримуватися правила "двох стін".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.