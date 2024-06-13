В Днепре раздались взрывы
В Днепре в четверг, 13 июня, прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media, Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"В Днепре слышен звук взрыва", - говорится в сообщении suspilne.media.
Буквально через несколько минут в городе раздался еще один взрыв.
Позже глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что подразделение ПВК "Восток" сбило над областью разведывательный беспилотник.
Воздушная тревога
Воздушную тревогу в Украине объявили около 12:55. Она охватила часть регионов страны - Полтавскую, Харьковскую, Донецкую, Запорожскую Николаевскую, Днепропетровскую области.
Добавим, что в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.
Обстрелы Днепропетровской области
Из-за падения обломков сбитых дронов в ночь на 12 июня в Днепропетровской области пострадала семья с ребенком.
Уже днем оккупанты атаковали Новомосковск, сообщалось о прилете и пожаре.
Позже захватчики обстреляли Кривой Рог. Девять человек погибли, еще более 30 были ранены. 14 июня в Кривом Роге объявили днем траура.
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