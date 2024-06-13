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В Днепре раздались взрывы

Днепр, Четверг 13 июня 2024 13:06
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В Днепре раздались взрывы Фото: в Днепре прогремели взрывы 13 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Днепре в четверг, 13 июня, прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media, Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"В Днепре слышен звук взрыва", - говорится в сообщении suspilne.media.

Буквально через несколько минут в городе раздался еще один взрыв.

Позже глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что подразделение ПВК "Восток" сбило над областью разведывательный беспилотник.

Воздушная тревога

Воздушную тревогу в Украине объявили около 12:55. Она охватила часть регионов страны - Полтавскую, Харьковскую, Донецкую, Запорожскую Николаевскую, Днепропетровскую области.

Добавим, что в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Обстрелы Днепропетровской области

Из-за падения обломков сбитых дронов в ночь на 12 июня в Днепропетровской области пострадала семья с ребенком.

Уже днем оккупанты атаковали Новомосковск, сообщалось о прилете и пожаре.

Позже захватчики обстреляли Кривой Рог. Девять человек погибли, еще более 30 были ранены. 14 июня в Кривом Роге объявили днем траура.

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