RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за атаки "Шахедов"

Фото: россияне снова атакуют Украину дронами типа "Шахед" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Россияне запустили в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Сначала военные сообщали, что БпЛА двигаются в центральной и восточной части Николаевской области, курс северо-западный.

Также дроны двигались на границе Николаевской и Кировоградской областей на север.

Позже беспилотники также были обнаружены в Николаевской области, движутся северо-западным курсом.

Кроме того, БпЛА движутся в северной части Одесской области, курс северо-западный.

Дроны также обнаружены в южной части Винницкой области, двигаются на запад.

Мониторинговые паблики сообщают, что сейчас в воздушном пространстве Украины зафиксированы от 15 до 20 вражеских беспилотников.

Обновлено 23:55

Воздушные силы сообщают о движении беспилотников из Херсонской области курсом в направлении Николаевской области.

Также дроны обнаружены в северной части Одесской области, направляются курсом на Винницкую область.

Кроме того, БпЛА движутся в южной части Винницкой области северо-западным курсом.

Военные также сообщили о дронах в северной и западной части Николаевской области, движутся северо-западным курсом.

Дроны на границе Винницкой и Хмельницкой областей, курс западный.

В настоящий момент карта воздушных тревог Украины выглядит так:

Ситуация на фронте

С начала суток на фронте произошло более 100 боевых столкновений. Самая сложная ситуация на двух направлениях в Донецкой области.

Около 22:00 в Сумах прогремел взрыв, после чего в городе частично исчезла электроэнергия.

Военный эксперт Александр Мусиенко не исключает, что россияне готовят новый масштабный обстрел Украины. Вероятно агрессор будет атаковать гражданскую инфраструктуру.

В ночь на среду, 18 сентября, украинские военные взорвали большой склад боеприпасов в городе Торопец Тверской области РФ. На нем хранились многие тонны снарядов и ракет, которыми агрессор планировал обстреливать Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины