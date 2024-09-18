В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за атаки "Шахедов"

Ситуация на фронте

С начала суток на фронте произошло более 100 боевых столкновений. Самая сложная ситуация на двух направлениях в Донецкой области.

Около 22:00 в Сумах прогремел взрыв, после чего в городе частично исчезла электроэнергия.

Военный эксперт Александр Мусиенко не исключает, что россияне готовят новый масштабный обстрел Украины. Вероятно агрессор будет атаковать гражданскую инфраструктуру.

В ночь на среду, 18 сентября, украинские военные взорвали большой склад боеприпасов в городе Торопец Тверской области РФ. На нем хранились многие тонны снарядов и ракет, которыми агрессор планировал обстреливать Украину.

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