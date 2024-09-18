В низці областей оголошено повітряну тривогу через атаку "Шахедів"

Ситуація на фронті

З початку доби на фронті відбулися понад 100 бойових зіткнень. Найскладніша ситуація на двох напрямках у Донецькій області.

Близько 22:00 у Сумах пролунав вибух, після чого у місті частково зникла електроенергія.

Військовий експерт Олександр Мусієнко не виключає, що росіяни готують новий масштабний обстріл України. Ймовірно агресор буде атакувати цивільну інфраструктуру.

В ніч на середу, 18 вересня, українські військові підірвали великий склад боєприпасів у місті Торопець Тверської області РФ. На ньому зберігалися багато тонн снарядів і ракет, якими агресор планував обстрілювати Україну.

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