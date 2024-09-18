В низці областей оголошено повітряну тривогу через атаку "Шахедів"

Росіяни запустили в напрямку України ударні дрони типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Спочатку військові повідомляли, що БпЛА рухаються у центральній та східній частині Миколаївської області, курс північно-західний.
Також дрони рухалися на межі Миколаївської та Кіровоградської областей на північ.
Згодом безпілотники також були виявлені у Миколаївській області, рухаються північно-західним курсом.
Крім того, БпЛА рухаються у північній частині Одеської області, курс північно-західний.
Дрони також виявлені у південній частині Вінницької області, рухаються на захід.
Моніторингові пабліки повідомляють, що наразі у повітряному просторі України зафіксовані від 15 до 20 ворожих безпілотників.
Оновлено 23:55
Повітряні сили повідомляють про рух безпілотників з Херсонської області курсом у напрямку Миколаївської області.
Також дрони виявлені у північній частині Одеської області, прямують курсом на Вінницьку область.
Крім того, БпЛА рухаються у південній частині Вінницької області північно-західним курсом.
Військові також повідомили про дрони у північній та західній частині Миколаївської області, рухаються північно-західним курсом.
Дрони на межі Вінницької та Хмельницької областей, курс західний.
На даний момент карта повітряних тривог України виглядає так:
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