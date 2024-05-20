Ситуация на фронте сейчас одна из самых сложных, - Зеленский

Сейчас ситуация на фронте одна из самых сложных, в частности, из-за нового наступления российских войск в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью Reuters .

"Сейчас ситуация на фронте одна из самых сложных, потому что началось новое наступление российских войск в направлении Харькова", - сказал Зеленский.

Он отметил, что в Донецкой области тоже идет очень мощная волна боевых действий.

"Никто даже не замечает, что на востоке страны, в частности, на Донбасском направлении, боев действительно стало больше: Курахово, Покровск, Часов Яр", - подчеркнул президент.

По его словам, сегодня ситуация находится под контролем.

"Неделю назад было сложнее", - добавил Зеленский.