В ряде областей - мокрый снег: какой сегодня будет погода в Украине
В ряде областей Украины сегодня, 14 декабря, ожидается небольшой мокрый снег. Днем прогнозируется от 4° мороза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сегодня будет облачно. Днем в Украине, кроме восточных областей, умеренные осадки, в северных, центральных, южных областях гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура днем от 4° мороза до 1° тепла, в Одесской области 3-8° тепла, в западных областях 1-6° тепла.
Погода в Киеве
В Киеве сегодня будет облачно. Днем ожидается умеренный мокрый снег и налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.
Температура по области днем от 4° мороза до 1° тепла, в Киеве около 0°.
Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре обнародовали краткую климатическую характеристику декабря в Украине.
Также синоптики поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц зимы.