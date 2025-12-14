В ряде областей - мокрый снег: какой сегодня будет погода в Украине

В ряде областей Украины сегодня, 14 декабря, ожидается небольшой мокрый снег. Днем прогнозируется от 4° мороза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Сегодня будет облачно. Днем в Украине, кроме восточных областей, умеренные осадки, в северных, центральных, южных областях гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем от 4° мороза до 1° тепла, в Одесской области 3-8° тепла, в западных областях 1-6° тепла.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня будет облачно. Днем ожидается умеренный мокрый снег и налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.

Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области днем от 4° мороза до 1° тепла, в Киеве около 0°.