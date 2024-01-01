В ряде населенных пунктов Луганской области нет света почти три недели, - ОВА
В ряде оккупированных населенных пунктов Луганской области электричество отсутствует уже почти три недели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА.
Отмечается, что почти три недели ждут восстановления электроснабжения жители населенных пунктов рядом с Должанском.
Из-за неспособности нормальной организации работы энергетического сектора в так называемой "ЛНР" после непогоды десятки тысяч людей ждали ремонтные бригады от недели до двух.
"Большинству починили - до следующего раза. Впрочем, несколько сел находятся без света до сих пор. Реакция местного населения остается без внимания", - добавили в ОВА.
Дефицит врачей в оккупации
Также в ОВА сообщили, что меньше чем за два года Беловодская больница преодолела путь от одной из лучших в регионе до отсутствия возможности сделать любое обследование и обратиться к профильному врачу.
В декабре туда приехали медицинские работники из Новосибирской области, преодолев путь в 3,5 тысячи километров.
"Потому что в захваченном в 2022 году населенном пункте все это время отсутствовали, в частности, хирург, гинеколог, реаниматолог. Вахта отработает несколько недель, после чего больница снова опустеет", - добавили в администрации.
Ситуация на оккупированной части Луганской области
Ранее сообщалось, что в течение трех месяцев в "ЛНР" кафиры хотят поставить на "военный учет" 16-летних юношей.
Сегодня СМИ сообщали, что временно оккупированный Лисичанск вчера, 31 декабря, находился под ударом. "Прилет", вероятно, зафиксировали по зданию с русскими солдатами.
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