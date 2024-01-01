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В ряде населенных пунктов Луганской области нет света почти три недели, - ОВА

Луганская область, Понедельник 01 января 2024 23:00
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В ряде населенных пунктов Луганской области нет света почти три недели, - ОВА Архивное фото: В Луганской области в ряде населенных пунктов нет света почти три недели (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В ряде оккупированных населенных пунктов Луганской области электричество отсутствует уже почти три недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА.

Отмечается, что почти три недели ждут восстановления электроснабжения жители населенных пунктов рядом с Должанском.

Из-за неспособности нормальной организации работы энергетического сектора в так называемой "ЛНР" после непогоды десятки тысяч людей ждали ремонтные бригады от недели до двух.

"Большинству починили - до следующего раза. Впрочем, несколько сел находятся без света до сих пор. Реакция местного населения остается без внимания", - добавили в ОВА.

Дефицит врачей в оккупации

Также в ОВА сообщили, что меньше чем за два года Беловодская больница преодолела путь от одной из лучших в регионе до отсутствия возможности сделать любое обследование и обратиться к профильному врачу.

В декабре туда приехали медицинские работники из Новосибирской области, преодолев путь в 3,5 тысячи километров.

"Потому что в захваченном в 2022 году населенном пункте все это время отсутствовали, в частности, хирург, гинеколог, реаниматолог. Вахта отработает несколько недель, после чего больница снова опустеет", - добавили в администрации.

Ситуация на оккупированной части Луганской области

Ранее сообщалось, что в течение трех месяцев в "ЛНР" кафиры хотят поставить на "военный учет" 16-летних юношей.

Сегодня СМИ сообщали, что временно оккупированный Лисичанск вчера, 31 декабря, находился под ударом. "Прилет", вероятно, зафиксировали по зданию с русскими солдатами.

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