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У низці населених пунктів Луганської області немає світла майже три тижні, - ОВА

Луганська область, Понеділок 01 січня 2024 23:00
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У низці населених пунктів Луганської області немає світла майже три тижні, - ОВА Архівне фото: У Луганській області в низці населених пунктів немає світла майже три тижні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У низці окупованих населених пунктів Луганської області електрика відсутня вже майже три тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську ОВА.

Зазначається, що майже три тижні чекають на відновлення електропостачання мешканці населених пунктів поруч із Довжанськом.

Через нездатність нормальної організації роботи енергетичного сектору в так званій "ЛНР" після негоди десятки тисяч людей чекали на ремонтні бригади від тижня до двох.

"Більшості полагодили - до наступного разу. Утім, кілька сіл перебувають без світла й досі. Реакція місцевого населення залишається поза увагою", - додали в ОВА.

Дефіцит лікарів в окупації

Також в ОВА повідомили, що менше ніж за два роки Біловодська лікарня подолала шлях від однієї з найкращих у регіоні до відсутності можливості зробити будь-яке обстеження і звернутися до профільного лікаря.

У грудні туди приїхали медичні працівники з Новосибірської області, подолавши шлях у 3,5 тисячі кілометрів.

"Бо в захопленому 2022 року населеному пункті весь цей час були відсутні, зокрема, хірург, гінеколог, реаніматолог. Вахта відпрацює кілька тижнів, після чого лікарня знову спорожніє", - додали в адміністрації.

Ситуація на окупованій частині Луганської області

Раніше повідомлялося, що протягом трьох місяців у "ЛНР" окупанти хочуть поставити на "військовий облік" 16-річних юнаків.

Сьогодні ЗМІ повідомляли, що тимчасово окупований Лисичанськ учора, 31 грудня, перебував під ударом. "Приліт", ймовірно, зафіксували по будівлі з російськими солдатами.

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