В ряд судов в регионах Украины начали поступать сообщения о заминировании

Сегодня, 23 августа, в ряд судов в разных регионах Украины начали поступать сообщения о минировании. Проводится массовая эвакуация из помещений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Судебные власти Украины.
Так стало известно, что сегодня о поступлении сообщений о заминировании помещений судебных учреждений информируют:
"Проводятся мероприятия по эвакуации работников и посетителей судов. Правоохранительные органы проводят соответствующие работы", - говорится в сообщении.
Отдельно говорится, что о возобновлении работы судебные учреждения сообщат дополнительно.
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