RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ряд судов в регионах Украины начали поступать сообщения о заминировании

Фото: заминирование судов в Украине 23 августа (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Сегодня, 23 августа, в ряд судов в разных регионах Украины начали поступать сообщения о минировании. Проводится массовая эвакуация из помещений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Судебные власти Украины.

Так стало известно, что сегодня о поступлении сообщений о заминировании помещений судебных учреждений информируют:

  • Житомирский апелляционный суд;
  • Хозяйственный суд Ивано-Франковской области;
  • Баштанского районного суда Николаевской области;
  • Белопольский районный суд Сумской области;
  • Минский районный суд Черниговской области;
  • Сокирянский районный суд Черновицкой области;
  • Первомайский горрайонный суд Николаевской области;
  • Черновицкий районный суд Винницкой области;
  • Городенковский районный суд Ивано-Франковской области;
  • Нововодолажский районный суд Харьковской области;
  • Тисменицкий районный суд Ивано-Франковской области;
  • Великомихайловский районный суд Одесской области

"Проводятся мероприятия по эвакуации работников и посетителей судов. Правоохранительные органы проводят соответствующие работы", - говорится в сообщении.

Отдельно говорится, что о возобновлении работы судебные учреждения сообщат дополнительно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СудЭвакуация