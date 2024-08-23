В ряд судов в регионах Украины начали поступать сообщения о заминировании

Так стало известно, что сегодня о поступлении сообщений о заминировании помещений судебных учреждений информируют:

Житомирский апелляционный суд;

Хозяйственный суд Ивано-Франковской области;

Баштанского районного суда Николаевской области;

Белопольский районный суд Сумской области;

Минский районный суд Черниговской области;

Сокирянский районный суд Черновицкой области;

Первомайский горрайонный суд Николаевской области;

Черновицкий районный суд Винницкой области;

Городенковский районный суд Ивано-Франковской области;

Нововодолажский районный суд Харьковской области;

Тисменицкий районный суд Ивано-Франковской области;

Великомихайловский районный суд Одесской области

"Проводятся мероприятия по эвакуации работников и посетителей судов. Правоохранительные органы проводят соответствующие работы", - говорится в сообщении.

Отдельно говорится, что о возобновлении работы судебные учреждения сообщат дополнительно.