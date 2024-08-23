До низки судів в регіонах України почали надходити повідомлення про замінування

Сьогодні, 23 серпня, до низки судів у різних регіонах України почали надходити повідомлення про замінування. Проводиться масова евакуація з приміщень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Судову владу України.
Так, стало відомо, що сьогодні про надходження повідомлень про замінування приміщень судових установ інформують:
"Проводяться заходи евакуації працівників та відвідувачів судів. Правоохоронні органи проводять відповідні роботи", - йдеться в повідомленні.
Окремо зазначається, що про відновлення роботи судові установи повідомлять додатково.
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