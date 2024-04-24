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Ряд поездов задерживается из-за ракетного удара по Одессе

Фото: "УЗ" предупредила о задержках поездов из-за ракетного удара по Одессе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Ряд поездов задерживается из-за ракетного удара по Одессе, который нанесли оккупанты утром 24 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую железную дорогу в Facebook.

Как отмечается, что обстрелы Одессы задерживаются поезда дальнего и пригородного сообщения:

  • №6201 Раздельная - Одесса;
  • №6401 Колосовка - Одесса;
  • №6341 Каролино-Бугаз - Одесса;
  • №6253 Известнярка - Одесса;
  • №6403 Мартыновская - Одесса;
  • №6404 Одесса - Мартыновская;
  • №6272 Одесса - Балта;
  • №6304 Каролино-Бугаз - Одесса.

Задержи поездов дальнего сообщения можно отслеживать по ссылке.

Железнодорожники отмечают, что работают над возобновлением движения поездов в ближайшее время.

Ракетный удар по Одессе 24 апреля

Сегодня утром (около 7:00) в Одессе раздались взрывы. Местные власти подтвердили, что оккупанты нанесли по городу ракетный удар.

По состоянию на 11:30 известно, что в результате атаки пострадала 43-летняя женщина. Она находится в состоянии средней степени тяжести в больнице. Ударной волной было повреждено 30 домов.

Силы обороны юга Украины сообщили, что россияне ударили по месту хранения выведенной из строя автомобильной техники в Одессе. Военные не пострадали.

Также известно, что из-за ракетной атаки в Одессе есть отключения света.

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