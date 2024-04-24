Ряд поездов задерживается из-за ракетного удара по Одессе

Ракетный удар по Одессе 24 апреля

Сегодня утром (около 7:00) в Одессе раздались взрывы. Местные власти подтвердили, что оккупанты нанесли по городу ракетный удар.

По состоянию на 11:30 известно, что в результате атаки пострадала 43-летняя женщина. Она находится в состоянии средней степени тяжести в больнице. Ударной волной было повреждено 30 домов.

Силы обороны юга Украины сообщили, что россияне ударили по месту хранения выведенной из строя автомобильной техники в Одессе. Военные не пострадали.

Также известно, что из-за ракетной атаки в Одессе есть отключения света.

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