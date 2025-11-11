ua en ru
Вт, 11 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Ряд областей изменил графики отключения света: как теперь действуют

Украина, Вторник 11 ноября 2025 16:14
UA EN RU
Ряд областей изменил графики отключения света: как теперь действуют Иллюстративное фото: в Украине изменили графики отключения света (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Во вторник, 11 ноября, в отдельных областях Украины были введены графики отключения света. Однако из-за увеличения потребления электроэнергии ряд областей изменил графики отключения.

РБК-Украина рассказывает о том, какие области изменили графики отключения света сегодня.

"Укрэнерго"

Ранее в "Укрэнерго" сообщили, что из-за перегрузки системы сегодня в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений - от 2 до 4 очередей.

Кроме тог было введено ограничение потребления для бизнеса и промышленности.

Сумская область

Сегодня, 11 ноября, будут действовать графики почасовых отключений. В соответствии с командой НЭК "Укрэнерго":

Ряд областей изменил графики отключения света: как теперь действуют

Графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подчерк можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Отслеживать изменения ГПВ можно личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.

Черниговская область

По команде НЭК "Укрэнерго", 11 ноября будет действовать такой график почасовых отключений.
Ряд областей изменил графики отключения света: как теперь действуют

Напоминаем, что проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
на нашем сайте - https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts
в Viber-боте - https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber
в Telegram-боте - tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.

Полтавская область

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 11 ноября 2025 года, получена команда НЭК "Укрэнерго" с 15:30 до 20:00 применить 4 очереди ГПВ.

Ряд областей изменил графики отключения света: как теперь действуют

Ознакомиться с графиком можно по ссылке:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перечень адресов здесь
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Запорожская область

По указанию НЭК "Укрэнерго" обновлено ГПВ на 11 ноября. Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подчергам) (с учетом времени на переключение):

  • Подчерк 1.1: 00:30 - 04:00, 07:30 - 11:00, 14:30 - 21:30
  • Подчерк 1.2: 00:30 - 04:00, 07:30 - 11:00, 14:30 - 21:30
  • Подчерк 2.1: 00:30 - 04:00, 07:30 - 11:00, 14:30 - 20:30
  • Подчерк 2.2: 00:30 - 04:00, 07:30 - 11:00, 18:00 - 21:30
  • Подчерк 3.1: 00:00 - 00:30, 08:30 - 14:30, 18:00 - 24:00
  • Подчерк 3.2: 00:00 - 00:30, 11:00 - 14:30, 18:00 - 24:00
  • Подчерк 4.1: 00:00 - 00:30, 07:30 - 11:00, 15:00 - 21:30
  • Подчерк 4.2: 07:30 - 14:30, 18:00 - 21:30
  • Подчерк 5.1: 04:00 - 07:30, 11:00 - 18:00, 21:30 - 24:00
  • Подчерк 5.2: 00:00 - 00:30, 04:00 - 07:30, 11:00 - 18:00
  • Подчерк 6.1: 04:00 - 07:30, 11:00 - 18:00, 21:30 - 24:00
  • Подчерк 6.2: 04:00 - 07:30, 11:00 - 18:00, 21:30 - 24:00

Страница в Telegram: t.me/Zaporizhzhyaoblenergo_news

Черкасская область

Обновленный график почасовых отключений на 11 ноября в соответствии с командой НЭК "Укрэнерго".

Часы отсутствия электроснабжения:

  • Подчерк 1.1 15:00 - 18:00, 20:00 - 22:30
  • Подчерк 1.2 15:30 - 18:30, 20:30 - 22:30
  • Подчерк 2.1 12:00 - 15:30, 18:00 - 21:00
  • Подчерк 2.2 12:30 - 15:30, 18:00 - 21:00
  • Подчерк 3.1 15:30 - 18:30, 21:30 - 24:00
  • Подчерк 3.2 13:30 - 17:00, 18:30 - 21:30
  • Подчерк 4.1 15:30 - 18:00, 19:30 - 22:00
  • Подчерк 4.2 10:30 - 14:00, 16:30 - 19:30, 22:00 - 24:00
  • Подчерк 5.1 11:00 - 15:00, 17:00 - 20:00, 22:30 - 24:00
  • Подчерк 5.2 11:30 - 15:30, 17:30 - 19:30, 21:30 - 24:00
  • Подчерк 6.1 14:00 - 17:30, 19:30 - 21:30
  • Подчерк 6.2 12:30 - 16:30, 18:30 - 20:30, 23:30 - 24:00

Страница в Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo

При подготовке материала использованы данные "Укрэнерго" и облэнерго.

Читайте РБК-Украина в Google News
Графики отключения света Укрэнерго Блэкаут
Новости
НАБУ сообщило о подозрении Миндичу и не только: новые детали дела о коррупции в энергетике
НАБУ сообщило о подозрении Миндичу и не только: новые детали дела о коррупции в энергетике
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа